Dự báo thời tiết: Mưa rét nàng Bân ở Bắc bộ kéo dài đến khi nào?

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía Nam. Đáng nói, ngày và đêm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên 5.000 m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h);

Khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc Bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4.

Tại khu vực Bắc bộ và Hà Nội, mưa rét còn kéo dài đến hết ngày 26/4

Từ nay đến ngày 26/4, ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ở khu vực Hà Nội, ngày hôm nay, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nay đến ngày 26/4 trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Theo dự báo, đợt rét nàng Bân này ở Bắc bộ kéo dài đến khoảng 26/4, từ ngày 27/4, mưa giảm ở Bắc bộ, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt Bắc bộ tăng dần và xuất hiện nắng nhẹ.

Đáng nói, theo dự báo, những ngày cuối tháng 4 ở Bắc bộ xuất hiện nhiều ngày mưa cần đề phòng có những nơi xảy ra lượng mưa lớn và là nguy cơ gây sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu.

Ngoài ra, tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác trong khoảng 5 ngày cuối tháng 4/2020. Trong thời kỳ chuyển mùa, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên khu vực Bắc bộ và Trung bộ so với trung bình nhiều năm pổ biến ở mức xấp xỉ, đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 4/2020 do không khí lạnh hoạt động liên tục nên nhiệt độ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có xu hướng thấp hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C.