Dự báo thời tiết: Mưa phùn, nồm ẩm ướt ở Bắc bộ còn kéo dài vài tháng tới

Hôm nay, 6/2, khu vực Hà Nội trời âm u, rét kèm theo sương mù dày đặc. Nhiệt độ sẽ tăng từ 2-4 độ C so với ngày hôm qua nhưng vẫn rét.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày mai 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc của Bắc bộ, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai ở Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung bộ. Ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Mưa phùn, nồm ẩm ướt ở Bắc bộ còn kéo dài vài tháng tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 2 dương lịch là tháng cuối cùng của ba tháng chính Đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2) nên không khí lạnh (KKL) còn hoạt động với tần suất khá nhiều.

Cụ thể vào ngày 03/02 có một đợt gió mùa đông bắc ảnh hưởng đến nước ta, sau đó đến khoảng ngày mai, 7/2, sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc nữa. Tuy nhiên cường độ của KKL được nhận định là không mạnh so với cùng thời kỳ hàng năm, do vậy ít có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài.

Sang tháng 3, cường độ và tần xuất của KKL giảm nên trời chỉ rét một vài ngày mỗi khi có tác động của KKL. Điều đáng lưu ý là, trong cả tháng 2 và tháng 3 độ ẩm không khí ở các tỉnh thành thuộc Bắc bộ (đặc biệt là vùng đồng bằng và ven biển) duy trì ở mức cao, có nhiều ngày xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhưng nền nhiệt ở hầu hết các nơi trên khu vực đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C, có nơi trên 2,5 độ C.

Trong khi ở phía Bắc đang đối mặt với tình trạng rét kèm mưa phùn, nồm ẩm, độ ẩm không khí cao thì tại khu vực Nam bộ vẫn đang nắng nóng tiếp diễn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng nửa cuối tháng 2/2020 ở khu vực Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng, trong đó vùng nắng nóng tập trung chính ở các tỉnh miền Đông Nam bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, còn ở các tỉnh miền Tây nhiệt độ từ 34-35 độ c, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong khoảng 3-5 ngày và chưa phải là nắng nóng gay gắt (trên 37 độ C).

Dự báo xa cũng cho thấy, khoảng thời gian từ nay đến tháng 7/2020, ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5 độ C;

Riêng tháng 2 khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cao hơn so với TBNN từ 1-2 độ C. Rét đậm tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 2/2020 nhưng không kéo dài.

“Theo nhận định của chúng tôi trong năm nay nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm vào nửa cuối tháng 4 ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ cũng như khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ và sang tháng 5 thì có khả năng xảy ra các đợt nắng nóng diện rộng ở cả Bắc bộ cũng như các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ.

Các đợt nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tập trung trong các tháng 5 và tháng 6; với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào giai đoạn tháng 3 và tháng 4, nửa đầu tháng 5, nửa cuối tháng 5 khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, nắng nóng sẽ giảm nhanh”- đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay.