Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tràn xuống, mưa giông diện rộng khắp Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 12/5, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến ngày 13/5, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng.

Bắc bộ mưa giông lớn do không khí lạnh tràn về

Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong ngày hôm nay, 12/5, ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở mức 23-26 độ C, cao nhất ở mức 26-28 độ C.

Đêm qua, nhiều tỉnh miền núi đã xuất hiện mưa khá lớn như Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Do vậy, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại những điểm xung yếu, những điểm “đen” về sạt lở, lũ quét.