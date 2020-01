Dự báo thời tiết: Không khí lạnh liên tục tràn về, Bắc bộ rét kéo dài sát Tết Nguyên đán

Khoảng gần sáng mai, 19/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trong 2-3 ngày tới ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét.

Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Bắc bộ vào sáng sớm mai, 19/1

Từ gần sáng và trong ngày mai, ở Bắc vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Tại Hà Nội vào sáng sớm nay ghi nhận nền nhiệt độ chỉ ở mức 14 độ C, trời âm u, có mưa phùn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức 18 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong 3 ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục bổ sung vào sáng sớm mai.