Dự báo thời tiết: Đêm nay và sáng mai, Bắc bộ có mưa cực lớn

ANTD.VN -Trong hôm nay, 5/8, ở vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; các tỉnh trung du, đồng bằng và ven biển Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay ở Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Dự báo, do anh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập nên trong hôm nay, 5/8, ở vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; các tỉnh trung du, đồng bằng và ven biển Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Từ đêm nay, 5/8, Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội xuất hiện đợt mưa giông cực lớn

Từ đêm mai, 5/8, áp cao cận nhiệt đới dịch chuyển về phía Tây và thiết lập hội tụ gió mạnh trên cao nên ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to (50-100mm/24h), riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng mưa rất to (100-150mm/24h). Mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 8/8.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 8/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa giông cực lớn ở Bắc bộ và Hà Nội được dự báo tập trung vào đêm nay và sáng mai, sau đó mưa giảm dần.

Vùng mưa sẽ bắt đầu từ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, sau đó tiếp tục mở rộng sang các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu.

Nguyên nhân của đợt mưa này là cơn bão Hagupit ở Trung Quốc di chuyển lên phía bắc tạo điều kiện cho khối không khí ẩm từ phía đông đi vào và đẩy các đám mây lớn về phía Việt Nam.