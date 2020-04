Dự báo thời tiết: Đêm nay, không khí lạnh tràn về miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm qua, 20/4, nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung bộ; khu vực Nam bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến khoảng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.

Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 24-27 độ nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên hôm nay, 21/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Bắc bộ bắt đầu mưa giông từ đêm nay, 21/4, do không khí lạnh tràn xuống

Khu vực Đồng bằng Bắc bộ hôm nay có mây, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30-33 độ C.

Từ ngày 22/4, nắng nóng trên khu vực Tây Bắc Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm dần; nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C độ từ 12-16 giờ.

Trong khi đó, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo đêm nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc bắt đầu có mưa rào và giông rải rác.

Trong ngày mai, không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và giông cho các tỉnh vùng núi phía Bắc sau đó mở rộng ra toàn Đông Bắc bộ. Từ ngày 23/4, không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tại Đông Bắc bộ, dự báo từ 22-25/4, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung từ ngày 23 đến ngày 24/4, sau có mưa vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Đông Bắc bộ từ ngày 23 đến ngày 25/4, trời chuyển rét, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi dưới 17 độ C.