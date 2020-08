Dự báo thời tiết: Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, miền núi mưa kéo dài hết tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc bộ nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan đang hoạt động mạnh.

Do ảnh hưởng của của dải hội tụ nhiệt đới nên từ nay đến ngày 5/8 ở Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn kéo dài

Từ ngày 5-8/8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc bộ nên mưa lớn ở trung du và vùng núi Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8.

Khu vực Hà Nội, hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 28-31 độ C.

Từ nay đến ngày 5/8 khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.