Dự báo thời tiết: Bắc bộ sắp rét trở lại, Trung bộ nắng nóng 37 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 8/3, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở mức 20-23 độ C, cao nhất ở mức 26-29 độ C.

Ngày mai, 9/3, khu vực Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất được dự báo lên mức 30 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày 10/3, khu vực này sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa và rét trở lại. Song, đợt không khí lạnh này chỉ khiến Bắc bộ trở rét trong khoảng 2-3 ngày rồi nền nhiệt lại tăng mạnh.

Khu vực Hà Nội trời tiếp tục tăng nhiệt trước khi có không khí lạnh tràn xuống vào ngày 10/3

Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông.

Ngày hôm nay, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở phía Tây Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng.

Ngày mai, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.