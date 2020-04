Dự báo thời tiết: Bắc bộ nắng nóng nhẹ ở mức 33 độ C vào cuối tuần

Cuối tuần này, Bắc bộ xuất hiện nắng nóng nhẹ

Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay lên mức 23-24 độ C, thấp nhất về đêm ở mức 14-17 độ C.

Theo dự báo, từ hôm nay, Bắc bộ trời sẽ hửng nắng và ấm lên nhanh chóng. Từ ngày 15/4, mỗi ngày nền nhiệt tăng trung bình 2-3 độ C, và cao nhất có thể đạt khoảng 31-33 độ C trong ngày Chủ nhật, 19/4. Nhiệt độ về đêm cũng tăng mỗi ngày khoảng 2 độ C và đạt mức 24-25 độ C vào cuối tuần.

Tuy nhiên, vào thứ Tư và thứ Năm có thể xuất hiện mưa giông nhiều nơi ở khu vực Bắc bộ.

Trong khi đó, khu vực Trung bộ nắng xuất hiện sớm. Nhiệt độ tăng nhanh hơn ở miền Bắc; đến cuối tuần, nhiều khả năng sẽ xảy ra nắng nóng nhẹ, tại các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng sớm như Con Cuông (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hoá (Quảng Bình)...