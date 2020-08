Dự báo thời tiết: Bắc bộ nắng nóng 35 độ C, giữa tuần tiếp tục mưa giông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ ngày 8/8, mưa ở khu vực Bắc bộ chấm dứt, nắng nóng đã bắt đầu trở lại.

Hôm nay, học sinh THPT cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trong thời tiết tiếp tục nắng nóng.

Trong đó, khu vực Bắc bộ, ngày nắng, đồng bằng có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi và trung du đêm có mưa giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày mai, 10/8, ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đầu tuần Bắc bộ nắng nóng tái xuất, nền nhiệt cao nhất ghi nhận ở mức 35 độ C

Tuy nhiên, khoảng từ ngày 12/8, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa giông, riêng từ ngày 13-17/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ vĩ Bắc. Vùng hội tụ gió trên mực 5000m vẫn còn tồn tại trên khu vực vùng núi Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay, 9/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30mm/12h). Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Còn vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông vào đầu giờ sáng nay ở vị trí lúc vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.

Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.