Dự báo thời tiết: Bắc bộ mưa rét đến 8 độ C, giữa tuần có nắng ấm

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 9/2, khu vực Hà Nội nhiệt độ ghi nhận ở mức 14 độ C, trời có mưa, âm u.

Trong ngày hôm nay, khu vực này tiếp tục có mưa nhỏ, trời âm u và sương mù. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 13-15 độ C, cao nhất trong ngày cũng chỉ ở mức 15-17 độ C.

Trong khi đó, đêm qua, 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù và rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc bộ ngày hôm nay có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 10/2, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Theo dự báo, đợt mưa rét này ở Bắc bộ kéo dài khoảng 2-3 ngày, khoảng đến ngày 11/2, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt độ sẽ tăng dần, mưa giảm, trời hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, khoảng đến ngày 16 hoặc 17/2, sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống phía Bắc.