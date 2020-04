Dự báo thời tiết: Bắc bộ mưa rét còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới

ANTD.VN -Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 7/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ ghi nhận ở mức 18 độ C.

Trong ngày hôm nay, khu vực này trời nhiều mây, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 17-19 độ C, cao nhất cũng chỉ ở mức 19-21 độ C. Do trời nhiều mây, lại có mưa rải rác nên nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm không chênh lệch nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, hội tụ gió trên cao trên khu vực Bắc bộ đang hoạt động yếu dần.

Mưa giông còn tiếp diễn ở Bắc bộ kèm theo nền nhiệt độ thấp, trời rét

Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở độ cao 1500m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ trong sáng và đêm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Trung bộ trong sáng nay có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, từ ngày hôm nay đến ngày 9/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm giúp giải hạn, mặn phần nào ở khu vực này.

Từ ngày mai, 8/4, khu vực Bắc bộ giảm mưa, nền nhiệt độ tăng dần, trời hửng nắng nhẹ nhưng vẫn lạnh.

Từ đêm 11 đến ngày 13/4 khu vực Đông Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 14 đến ngày 16/4, giảm mưa, chuyển có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.