Dự báo thời tiết: Bắc bộ giảm mưa, nắng nóng 40 độ C trở lại

Bắc bộ nắng nóng trở lại do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hôm nay, 19/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên ở Trung Trung bộ và vùng núi Bắc Trung bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ở phía Tây Bắc bộ có nắng nóng cục bộ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Trong ngày 20-21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C và gia tăng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực vùng núi có nơi 40-41 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/5.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 24-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Từ ngày 20-21/5, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong khi đó, theo dự báo, khu vực Bắc bộ từ đêm 21 đến ngày 28/5, có mưa rào và giông rải rác, riêng đêm 21, ngày 23, ngày 24 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.