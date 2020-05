Dự báo thời tiết: Bắc bộ đón một tuần mưa giông kèm nắng nóng đan xen

08:08 17/05/2020 0 Hạ Quỳnh

ANTD.VN -Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên ngày và đêm nay, 17/5, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.