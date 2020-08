Dự báo thời tiết: Bắc bộ đón đợt mưa giông rất lớn, kéo dài cả tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m đang hoạt động trên khu vực Bắc bộ, nên từ đêm qua, 11/8, ở Bắc bộ có mưa rào và giông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm/12h).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, 12/8, ở Bắc bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Bắc bộ và Hà Nội lại có mưa giông rất to kéo dài

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 37 độ C, từ chiều tối nay, 12/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa giông tập trung vào đêm và sáng trong ngày.

Đợt mưa giông diện rộng ở Bắc bộ và Hà Nội lần này được dự báo kéo dài cả tuần, khoảng từ ngày 17/8, mưa mới giảm, trời chuyển nắng nóng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.