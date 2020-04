Dự báo thời tiết: Bắc bộ chuyển rét kèm mưa giông, mưa đá nhiều nơi

Dự báo, trong sáng hôm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và phía Tây Bắc bộ, khoảng trưa chiều nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong sáng ngày hôm nay, 12/4, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông.

Riêng các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ và phía Tây Bắc bộ, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ trưa chiều nay, mưa giông mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Trong cơn giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng sớm nay, 12/4, không khí lạnh mang theo mưa giông và rét đã bao trùm toàn Bắc bộ

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Tại khu vực Hà Nội, sáng hôm nay có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở mức 20-23 độ C.

Tuy nhiên, không khí lạnh sẽ không duy trì lâu, ngày mai, 13/4, không khí lạnh đạt đỉnh tại Bắc bộ, nền nhiệt sẽ giảm so với ngày hôm nay từ 1-2 độ C. Từ ngày 14/4, không khí lạnh sẽ dần suy yếu, Bắc bộ hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.

Trong khi đó, từ chiều tối và đêm qua 11/4, mưa giông, tố lốc và mưa đá đã xuất hiện ở nhiều nơi như Lai Châu, Hà Giang, Sơn La gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa của người dân.

Cụ thể như trên địa bàn các xã biên giới Ma Ly Pho, Huổi Luông và thị trấn Phong Thổ, đã xảy ra gió lốc kèm theo mưa, mưa đá, kéo dài 2 tiếng đồng hồ làm tốc mái nhiều nhà dân, một cầu treo bị lật nghiêng... ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng…