Dự báo thời tiết: Bắc bộ chìm trong giá rét, Tây Bắc xuất hiện băng giá

Trong ngày hôm nay, trời khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên mức 15-17 độ C.

Tại phía Tây Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ C. Còn phía Đông Bắc bộ vùng núi cao tiếp tục xuất hiện băng giá do nhiệt độ xuống thấp.

Rét đậm rét hại duy trì dài ngày ở Bắc bộ, vùng núi cao phía Tây Bắc và Đông Bắc xuất hiện băng giá

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo, rét đậm, rét hại còn duy trì ở Bắc bộ trong vài ngày tới. Vùng núi cao xuất hiện băng giá. Từ ngày 1 đến ngày 3/2, khu vực Bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ đêm 3 đến ngày 7/2, có mưa và mưa nhỏ tập trung trong đêm 3 và ngày 4/2, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 4/2 trời rét.