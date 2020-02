Dự báo thời tiết: Bắc bộ cả tuần nắng ấm

Hôm nay, trời nhiều mây, trưa và chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 16-18 độ C, cao nhất trong ngày lên mức 24-26 độ C.

Trong tuần này, Bắc bộ không ghi nhận đợt không khí lạnh nào tràn xuống nên ở khu vực chỉ còn rét về đêm và sáng trong khoảng ngày 23/2 đến ngày 25/2, từ ngày 26/2, trời ấm hẳn lên, chỉ còn lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết khu vực Hà Nội trong tuần này ấm áp, sương mù vào đêm và sáng sớm

Trong khi đó, trong tháng 3/2020, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh. Trong khoảng thời gian dự báo, có thể xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù và tập trung chính ở phía Đông khu vực Bắc bộ.

Ngoài ra, tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Bắc bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và giông. Cần chú ý đề phòng hiện tượng cực đoan trong cơn giông kèm theo như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 3 phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Bắc và Trung Trung bộ cao hơn 1,0 đến 1,5 độ C so với TBNN.

Trong thời kỳ dự báo, ít có khả năng xuất hiện rét đậm; ngoài ra cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm ở khu vực phía Đông Bắc bộ.

Khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có lượng mưa cao hơn so với TBNN từ 15-30%, khu vực Trung Trung bộ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Đặc biệt, tại các tỉnh, thành thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn phổ biến ít mưa, tiếp tục có khả năng sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam bộ. Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển Nam bộ tiếp tục diễn ra khá gay gắt.