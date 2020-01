Những cây quất bonsai thay vào trồng trong chậu đơn giản như thường thấy thì nay đã được trồng trong chiếc bình gốm tạo hình chuột vô cùng độc đáo để phục vụ cho người dân chơi Tết Mỗi cây quất sẽ có giá từ 1 đến 3 triệu đồng tùy vào kích thước và thế cây Những chú chuột "cõng" trên cây quất quả chín vàng tượng trưng cho sự sung túc và gửi gắm hy vọng một năm mới Canh Tý 2020 no đủ, tài lộc Những cây quất được chăm sóc đặc biệt để có cả hoa, quả và lộc non như thế này vào dịp cận Tết Nhiều thương lái đã bắt đầu vận chuyển quất từ các địa phương lân cận về Hà Nội để bán Để có được hàng nghìn cây quất bonsai như thế này các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước Quất bonsai được trồng trong chậu ngay từ khi còn bé, bởi nếu cây to sẽ khó cho vào trong chậu Nhiều chậu cây hình chuột còn được điểm thêm họa tiết chúc phúc với hy vọng mang may mắn cho gia chủ Bên cạnh chậu bonsai hình chuột, thì nhiều mẫu gốm đi kèm đa dạng cũng xuất hiện Một cây quất bonsai ai cũng mong muốn được sở hữu Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều người dân đã mua quất về nhà chơi Tết sớm

Những cây quất bonsai thay vào trồng trong chậu đơn giản như thường thấy thì nay đã được trồng trong chiếc bình gốm tạo hình chuột vô cùng độc đáo để phục vụ cho người dân chơi Tết Mỗi cây quất sẽ có giá từ 1 đến 3 triệu đồng tùy vào kích thước và thế cây Những chú chuột "cõng" trên cây quất quả chín vàng tượng trưng cho sự sung túc và gửi gắm hy vọng một năm mới Canh Tý 2020 no đủ, tài lộc Những cây quất được chăm sóc đặc biệt để có cả hoa, quả và lộc non như thế này vào dịp cận Tết Nhiều thương lái đã bắt đầu vận chuyển quất từ các địa phương lân cận về Hà Nội để bán Để có được hàng nghìn cây quất bonsai như thế này các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước Quất bonsai được trồng trong chậu ngay từ khi còn bé, bởi nếu cây to sẽ khó cho vào trong chậu Nhiều chậu cây hình chuột còn được điểm thêm họa tiết chúc phúc với hy vọng mang may mắn cho gia chủ Bên cạnh chậu bonsai hình chuột, thì nhiều mẫu gốm đi kèm đa dạng cũng xuất hiện Một cây quất bonsai ai cũng mong muốn được sở hữu Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều người dân đã mua quất về nhà chơi Tết sớm