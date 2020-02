Đình chỉ lưu hành một loại thuốc chữa viêm phổi cấp vi phạm chất lượng

Ngày 5-2, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc viên nén bao phim Buclapoxime do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng (vi phạm mức độ 3).

Cụ thể, thuốc bị đình chỉ lưu hành có tên viên nén bao phim Buclapoxime (Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 200mg), số lô BCT1018003, do Công ty Brawn Laboratories Ltd. (Ấn Độ) sản xuất, Công ty TNHH Nutri Pharma US nhập khẩu.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi thuốc viên nén bao phim Buclapoxime nêu trên. Dồng thời, giao Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã tiến hành thanh kiểm tra, giám sát việc thu hồi của cơ sở có kinh doanh, sử dụng loại thuốc này.

Được biết, thuốc Buclapoxime (Cefpodoxime) được chỉ định để điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp trên, viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng…