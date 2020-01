Điều tra nguyên nhân bé gái rơi từ tầng 25 chung cư tử vong

Ngày 13-1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc bé gái rơi từ tầng 25 xuống mái hiên chung cư tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng cùng ngày, tại chung cư Star Tower thuộc phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Cụ thể, một số người dân nghe tiếng động lớn trên mái hiên của toà C, đã chạy tới kiểm tra thì phát hiện một bé gái nằm bất động và tử vong. Bé gái được xác định rơi từ căn hộ tầng 25.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Khương Trung và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan công an xác định, bé gái 4 tuổi, sinh sống tại chung cư này.