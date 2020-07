Diễn tập phương án phòng cháy tại tòa nhà cao 32 tầng

ANTD.VN - Tòa nhà Dreamlan Plaza (số 23 phố Duy Tân, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có 3 tầng hầm và 32 tầng nổi, chức năng là tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và căn hộ. Giờ cao điểm trong các hầm có đến cả nghìn chiếc ô tô, xe máy, và số lượng đông người sinh hoạt, làm việc. Do đó công tác phòng cháy, chữa cháy luôn phải đặt lên hàng đầu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC cho cư dân

Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, tòa nhà đã được nghiệm thu an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, không vì thế mà các công tác liên quan đến an toàn phòng cháy cũng như các hoạt động giám sát khác bị lơ là.

Ngay sau khi tòa nhà đưa vào hoạt động, Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra, đánh giá các hạng mục, đồng thời tổ chức tập huấn phương án phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu nạn, thoát nạn cho cư dân và nhân viên làm việc tại đây.

Qua các buổi tập huấn, diễn tập phương án, hàng trăm cư dân và cán bộ, nhân viên sinh hoạt và làm việc trực tiếp tại tòa nhà đã được cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn các kỹ năng để đảm bảo an toàn khi có cháy xảy ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Nam Từ Liêm hướng dẫn cư dân cách sử dụng bình chữa cháy

Sau khi được hướng dẫn về kỹ năng, kiến thức an toàn phòng, chống cháy, nổ, các cư dân được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, được hướng dẫn cách nhận biết thiết bị phòng cháy hiện có trong tòa nhà, lối thoát nạn…

Sinh động nhất là thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Giả định tình huống xảy cháy tại phòng trên tầng cao của tòa nhà, hệ thống báo cháy kích hoạt giúp cư dân và nhân viên làm việc mau chóng tìm cách thoát nạn. Tổ chữa cháy tại chỗ đồng thời dùng loa hướng dẫn cư dân bình tĩnh và thoát nạn theo lối an toàn; các lực lượng còn lại tiến hành phun nước ngăn cháy lan, dập lửa.

Diễn tập phương án PCCC và CNCH tòa nhà Dreamlan Plaza, số 23 phố Duy Tân

Nhận được tin cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Nam Từ Liêm đã điều động xe thang, xe chữa cháy và CBCS đến phối hợp tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy...

Theo Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm: “Công tác chủ động phòng ngừa và chủ động chữa cháy ban đầu hết sức quan trọng để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra. Do đó, diễn tập phương án vừa là biện pháp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng cháy, đồng thời là biện pháp kiểm tra các phương tiện, thiết bị, nhân lực và phát huy phương châm 4 tại chỗ”.