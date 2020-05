Giáo viên Trường mầm non Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) tập dượt các phương án chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại trường Các cô giáo được trang bị khẩu trang nhựa chống giọt bắn thay vì khẩu trang vải Phụ huynh dắt con tới trường tham gia vào buổi diễn tập Công tác đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn vẫn được thực hiện nghiêm túc để phòng chống dịch Covid-19 Các lớp học cũng được lau dọn đảm bảo vệ sinh Khâu thực phẩm cũng được các bậc phụ huynh quan tâm nhất, nhà trường cũng bố trí kỹ khâu kiểm tra thực phẩm khi giao đến trường Công tác kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào bếp giám sát chặt chẽ Cô giáo đang vận hành tủ sấy bát, thìa cho bữa ăn của các con được vệ sinh một cách sạch sẽ nhất Nhân viên y tế bổ sung các máy đo thân nhiệt Tại trường mầm non Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) các cô giáo cũng tất bật dọn dẹp lau chùi lần cuối cùng để chào đón các con trở lại lớp sau gần 3 tháng nghỉ học vì dịch Covid-19 Toàn bộ giáo viên nhà trường đều lau chùi dọn dẹp khử khuẩn trường học, vệ sinh khuôn viên, rửa toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ để chào đón các con trở lại lớp Đa số các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội hôm nay đã hoàn thành phần việc khử khuẩn trường học, vệ sinh khuôn viên, rửa toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ Trước đó, ngày 29-4, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định phương án học sinh tiểu học, mầm non ở Hà Nội đi học trở lại từ ngày 11-5 Tất cả đã sẵn sàng cho việc đón các em học sinh trở lại trường học sau 3 tháng nghỉ phòng chống dịch Covid-19

