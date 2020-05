Ngoài triển khai các xe chữa cháy cần vươn thì máy bơm là nguồn cung cấp nước hiệu quả tại khu vực xảy cháy khi có bể chứa và hồ ao Trong thời điểm cháy 2 công nhân đã bị kiệt sức do khí và bức xạ nhiệt, lực lượng CNCH đã tiếp cận đưa đến nơi an toàn Các lực lượng cứu nạn phối hợp nhịp nhàng, an toàn để cứu nạn khẩn cấp, hiệu quả

Khi cháy xăng dầu sẽ gây nên khói bao trùm và bức xạ nhiệt, đây là lực cản gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy Công tác kiểm tra các bồn xăng và thu dọn hiện trường sau khi dập tắt lửa có vai trò quan trọng đối với công tác an toàn PCCC Lực lượng làm mát các bồn chứa xăng tại khu vực xảy ra cháy. Xăng bốc hơi khi gặp nhiệt độ nóng sẽ có thể gây bắt lửa và cháy lan truyền nếu như khâu làm mát kém Xe cần vươn triển khai đồng bộ cùng các lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại bồn xăng chứa 1.000m3 Những nỗ lực và kinh nghiệm xử lý của lính cứu hỏa sẽ không chỉ nhanh chóng dập được lửa cháy lan mà còn an toàn cho tất cả Một trụ chứa xăng đã bị sét đánh khiến bùng cháy dữ dội. Đó là tình huống giả định cháy bồn xăng dầu thuộc Kho xăng Vạn Điểm vào khoảng 9h ngày 31-5 Nguyên nhân do sét đánh trúng van thở trên mái bể chứa xăng số 4, có khối tích khoảng 1.000m3. Đám cháy gây bức xạ nhiệt và có nguy cơ đe dọa đến các bồn chứa lân cận. Khi phát hiện lực lượng PCCC cơ sở, bảo vệ của kho xăng đã nhanh chóng báo động toàn kho, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội.

Ngoài triển khai các xe chữa cháy cần vươn thì máy bơm là nguồn cung cấp nước hiệu quả tại khu vực xảy cháy khi có bể chứa và hồ ao Trong thời điểm cháy 2 công nhân đã bị kiệt sức do khí và bức xạ nhiệt, lực lượng CNCH đã tiếp cận đưa đến nơi an toàn Các lực lượng cứu nạn phối hợp nhịp nhàng, an toàn để cứu nạn khẩn cấp, hiệu quả

Khi cháy xăng dầu sẽ gây nên khói bao trùm và bức xạ nhiệt, đây là lực cản gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy Công tác kiểm tra các bồn xăng và thu dọn hiện trường sau khi dập tắt lửa có vai trò quan trọng đối với công tác an toàn PCCC Lực lượng làm mát các bồn chứa xăng tại khu vực xảy ra cháy. Xăng bốc hơi khi gặp nhiệt độ nóng sẽ có thể gây bắt lửa và cháy lan truyền nếu như khâu làm mát kém Xe cần vươn triển khai đồng bộ cùng các lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng khống chế đám cháy tại bồn xăng chứa 1.000m3 Những nỗ lực và kinh nghiệm xử lý của lính cứu hỏa sẽ không chỉ nhanh chóng dập được lửa cháy lan mà còn an toàn cho tất cả Một trụ chứa xăng đã bị sét đánh khiến bùng cháy dữ dội. Đó là tình huống giả định cháy bồn xăng dầu thuộc Kho xăng Vạn Điểm vào khoảng 9h ngày 31-5 Nguyên nhân do sét đánh trúng van thở trên mái bể chứa xăng số 4, có khối tích khoảng 1.000m3. Đám cháy gây bức xạ nhiệt và có nguy cơ đe dọa đến các bồn chứa lân cận. Khi phát hiện lực lượng PCCC cơ sở, bảo vệ của kho xăng đã nhanh chóng báo động toàn kho, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội.