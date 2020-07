Giả định vào khoảng 9h00 ngày 30/7/2020 xảy cháy tại núi Cung, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội Ngay sau đó người dân đã tri hô thoát nạn, dùng các phương tiện, đồ dùng sinh hoạt múc nước chữa cháy Lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ nhanh chóng có mặt triển khai các mũi chữa cháy Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng, nhiều hàng hóa đã được đưa ra ngoài an toàn Do sơ ý đốt phế liệu tại vườn nhà và gây cháy lớn, cháy lan, đám cháy nhanh chóng tạo ra khói, khí độc bao trùm các khu vực xung quanh Nhận định với phương tiện và nhân lực tại chỗ không thể đáp ứng được việc triển khai chữa cháy hiệu quả, Tổ trưởng dân phố ngay lập tức báo tin và xin chi viện của Công an phường và bảo vệ dân phố Ngay khi nhận tin, CAP Liễu Giai đã nhanh chóng điều động các cán bộ chiến sĩ trực nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ Xe máy, một loại hình phương tiện chữa cháy hiệu quả trong ngõ hẹp để xử lý đám cháy từ lúc mới phát sinh Lực lượng dân quân tự vệ và Bảo vệ dân phố sử dụng các thiết bị chữa cháy tiếp cận ngăn chặn cháy lan Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng chữa cháy tại cơ sở triển khai các mũi tìm kiếm cứu nạn, dập lửa, ngăn cháy lan

