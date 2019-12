Diễn tập chữa cháy cứu nạn ở kho xưởng quy mô lớn tại quận Thanh Xuân

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân, hiện tại, trên địa bàn có 9 cụm kho, trong đó có 222 cơ sở kho chứa hàng và xưởng sản xuất, với 130 kho chứa hàng, 92 xưởng sản xuất.

Lực lượng CNCH đưa người mắc kẹt trong đám cháy đến nơi sơ, cấp cứu

Thời gian vừa qua, tình hình cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ và thiệt hại lớn. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do ý thức về PCCC của nhiều người dân, chủ hộ gia đình, người đứng đầu cơ sở chưa cao, còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với cháy, nổ; thiếu kiến thức về an toàn PCCC trong sử dụng điện, các thiết bị điện và sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt như (thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã, đun nấu…). Trong khi đó, đa phần người dân còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống cháy và thoát nạn khi xảy cháy. Bên cạnh đó, các kho hàng hóa, xưởng sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ; cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà xưởng là nơi sản xuất, lưu trữ và bảo quản các loại hàng hóa, nhưng lại rất dễ phát sinh nguy cơ về cháy nổ.

Lực lượng CNCH hướng dẫn và cứu nạn nhiều người mắc kẹt ra nơi an toàn

Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội - Xí nghiệp chế biến thủy đặc sản xuất khẩu Hà Nội, thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội, được xây dựng năm 1987, có diện tích mặt bằng khoảng 35.000 m2.

Hiện có 28 đơn vị thuê mặt bằng sử dụng làm nhà xưởng, nhà kho, văn phòng… Các đơn vị thuê mặt bằng chủ yếu được ngăn chia với nhau bằng vách tôn; bằng tường gạch xây lửng, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân về việc tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH -Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện.

Giả định tình huống cháy do chập điện tại khu vực góc trong kho, nhưng không ai phát hiện ra. Sau đó khoảng 5 phút, khi đám cháy phát lớn thì công nhân hoảng loạn và tổ chức hô hoán chữa cháy thoát nạn.

Nhiều phương tiện, lực lượng được huy động diễn tập chữa cháy kho xưởng

Trong lúc thoát nạn đã có 4 người bị mắc kẹt không thoát được ra bên ngoài, 2 người bị ngất do ngạt khói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng được huy động nhanh chóng có mặt triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Đám cháy được khống chế và các nạn nhân bị mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn.