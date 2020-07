Điểm nóng tuyển sinh đầu cấp Hà Nội: Quá tải khiến nhiều trường vẫn phải học luân phiên

Năm học mới nhiều trường học ở Hà Nội vẫn quá tải sĩ số học sinh

Nhiều trường học luân phiên thứ bảy



Năm học 2020-2021, quận Hoàng Mai là một trong những quận có mức tăng dân số cơ học cao nhất toàn thành phố. Riêng năm 2020, số lượng học sinh trên địa bàn quận này tăng gần 5.000 học sinh so với năm trước nên tình trạng quá tải, tăng vượt mức sĩ số quy định trên lớp chưa thể khắc phục.

Theo kế hoạch tuyển sinh của UBND quận Hoàng Mai, nguyên tắc tuyển sinh chung của các trường trên địa bàn quận này sẽ căn cứ vào số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn từng phường qua điều tra phổ cập giáo dục tháng 11-2019 và số trẻ chuyển đi, chuyển đến từ tháng 12-2019 đến 15-5-2020.

Được biết, với cấp mầm non, dự kiến sau tuyển sinh toàn quận sẽ có 326 lớp, tăng 12 lớp so với năm học trước, ở cấp tiểu học, số lớp 1 toàn quận là 753 lớp, tăng 50 lớp so với năm học trước. Tương tự, cấp THCS, quận này tăng tới 52 lớp với tổng số 470 lớp 6 sẽ tuyển sinh năm học 2020-2021.

Đáng chú ý là với số lượng học sinh tăng cao, bậc tiểu học của quận Hoàng Mai vẫn có 17/ 18 trường học sinh phải học luân phiên. Cụ thể, 12/18 trường gồm Đại Kim, Đại Từ, Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Định Công, Giáp Bát, Tân Định, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Yên Sở: học sinh khối 2,3,4,5 sẽ phải học 10 buổi/tuần có luân phiên thứ bảy. 2 trường Tân Mai, Vĩnh Hưng, học sinh khối 2,3,4,5 chỉ học 9 buổi/tuần có luân phiên thứ bảy và 2 trường Chu Văn An, Hoàng Liệt học sinh khối 2,3,4,5 chỉ học 8 buổi/tuần có luân phiên thứ bảy. Trường Tiểu học Thúy Lĩnh chỉ học 7 buổi/tuần có luân phiên thứ bảy.

Quận Cầu Giấy cũng là một trong những điểm nóng về tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội khi sĩ số lớp học của quận này năm nay ở bậc tiểu học trung bình là 47 học sinh/lớp. Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy đặc biệt nhấn mạnh trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường. Các trường tiểu học quận Cầu Giấy không tổ chức khảo sát đầu năm học, không tổ chức thi tuyển vào lớp 1. “Quận Cầu Giấy sẽ kiểm soát chặt chẽ, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn” - ông Phạm Ngọc Anh nhấn mạnh.

Năm học mới 2020-2021, quận Cầu Giấy có 4.914 học sinh trong độ tuổi tuyển sinh lớp 1 qua điều tra dân số trên địa bàn quận. Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu mà các trường tiểu học có thể đáp ứng chỉ có 4.128 học sinh, trong đó có những trường sĩ số học sinh mỗi lớp lên tới 49 học sinh như Tiểu học Dịch Vọng A, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Mai Dịch…

Đối với bậc mầm non, so với tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn tuyển sinh trường mầm non Hoa Hồng là 650 trẻ thì trường này chỉ đáp ứng 328 chỉ tiêu, trong đó chỉ có 30 chỉ tiêu trẻ 5 tuổi. Địa bàn có số trẻ điều tra lớn nhất quận này phải nói đến phường Yên Hòa với 2.556 trẻ nhưng chỉ tiêu vào trường mầm non Yên Hòa chỉ có 200 trẻ với 20 chỉ tiêu trẻ 5 tuổi và không có chỉ tiêu nào cho trẻ 4 tuổi.

Chính thức tuyển sinh từ 1-8

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo đúng dự kiến, chiều 30-6, toàn bộ nội dung kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã được công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của ngành GD và ĐT Hà Nội, địa chỉ http://www.hanoi.edu.vn hoặc http://tsdaucapv2.hanoi.gov.vn.

Theo đó, các thông tin về việc phân chia địa bàn tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng trường; đối tượng tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh; quy định về số học sinh/lớp, số lớp của từng trường; quy định về hồ sơ tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh được công khai chi tiết. Phụ huynh có thể vào các địa chỉ này để tra cứu các thông tin liên quan đến quy định tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của từng trường học ở địa bàn Hà Nội, từ đó biết được con em mình được phân tuyến tuyển sinh vào trường nào.

Điểm lưu ý đối với phụ huynh học sinh có con trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp là cập nhật thông tin về cách thức, thời điểm tuyển sinh trực tuyến đề phòng trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, việc triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được thực hiện với tất cả các trường học nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh, tránh người dân phải đi lại nhiều, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh nếu dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Thời gian tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố đối với lớp 1 từ ngày 1 đến hết 3-8-2020, với trẻ mầm non, thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 4 đến hết 6-8-2020, đối với lớp 6 là từ ngày 7 đến hết 9-8-2020. Ngoài hình thức tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh có thể trực tiếp đến các trường đăng ký tuyển sinh với thời gian quy định chung với các cấp học toàn thành phố từ ngày 13 đến hết ngày 15-8-2020.