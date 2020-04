Trong một nhà xưởng khổng lồ ở Sulphur Springs, Texas, Mỹ ông Ron Hubbard đang khẩn trương xây dựng các boongke trị giá hàng triệu đô la cho các tỷ phú công nghệ. “Giờ tôi đang bán chạy như điên, chuông điện thoại reo suốt cả ngày”, ông Ron Hubbard nói. Hubbard ra mắt mô hình nhà trú ẩn dưới lòng đất phòng ngừa ngày tận thế có tên Atlas Survival Shelters vào năm 2008. Các sản phẩm của Atlas Survival Shelters có giá dao động từ 49.000 USD cho hầm trú ẩn hình ống cống cho tới 5 triệu USD cho “siêu phẩm” ở California, có đủ chỗ ngủ cho 28 người, bao gồm 1 nhà kính và 1 hang để động cơ. Tương tự, nhiều công ty có tiếng trong lĩnh vực hầm trú ẩn ở Mỹ gần đây cũng đang chứng kiến nhu cầu gia tăng đột biến trong đợt dịch Covid-19. Trong quý 1-2020, doanh thu của Rising S, công ty sản xuất boongke và hầm tránh bom, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái Chi phí trung bình cho các mẫu mà khách hàng của Rising S tìm kiếm là khoảng 150.000 USD, tổng giám đốc điều hành công ty thông tin. Larry Hall, chủ sở hữu nhà sản xuất boongke khác tại Mỹ - Survival Condo cũng cho biết, khách hàng gia tăng nhanh gần đây, họ đến từ Trung Đông, Nhật Bản và Pháp nhưng doanh số cao nhất vẫn là người Mỹ Đơn giá của Survival Condo dao động từ khoảng 500.000 đến 2,4 triệu USD và bao gồm các tiện nghi như hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể hình và cả bức tường leo núi. Nổi bật trong lĩnh vực này còn phải kể đến tập đoàn Vivos, sở hữu 575 boongke quân sự từng được sử dụng để lưu trữ bom ở Black Hills của South Dakota. Các hầm trú ẩn này được cho là rất an toàn trước sóng thần, động đất và tấn công hạt nhân. Khu vực phòng ăn được thiết kế sang trọng, tạo không gian ấm cúng tương tự như các nhà hàng sang trọng trên mặt đất Thậm chí còn có thiết bị tập thể dục và cũi dành cho thú cưng. Khách hàng có thể lựa chọn hầm trú ẩn tập thể, hoặc hầm trú ẩn riêng tư cho gia đình. Phòng ngủ được bố trí kiểu giường tầng để tiết kiệm không gian, nhưng không kém phần sang trọng. Hầm trú ẩn có máy phát điện riêng, đảm bảo cung cấp điện năng trong trường hợp hệ thống điện lưới sụp đổ do thảm họa. Mô hình boong-ke xPoint này có giá từ 35.000 USD, nhưng cư dân vẫn cần phải trả 1.000 USD tiền thuê hàng năm Ngoài hầm trú ẩn, giới nhà giàu cũng tìm kiếm những không gian khác mở hơn như chọn tới các nơi ở, vùng biển vắng vẻ hoặc những hòn đảo tư nhân. Được biết, những ngôi biệt thự biệt lập rộng 1.000 m2 ở Malibu, bên bờ biển California nước Mỹ này được niêm yết với giá 100 triệu USD. Cả khu vực có 5 biệt thự kiểu như vậy, có an ninh 24/7 và nhân viên cứu hỏa tư nhân theo yêu cầu. Và tại Virginia, Mỹ, khu biệt thự có thể tự cung tự cấp vừa được tung ra thị trường trong tháng này với giá 17 triệu USD. Hòn đảo tư nhân Gladden, ngoài khơi bờ biển Belize thuộc vùng biển Caribbean được cho là nơi lý tưởng để tránh virus corona mới, bởi nó cách đất liền 32km. Bao cả hòn đảo để lưu trú một đêm cho 2 người có giá 2.950 USD. Nhân viên ở trên một hòn đảo nhỏ riêng biệt gần đó và bật đèn đỏ từ xa tới đảo lớn để báo hiệu cho khách biết khi họ đến đảo. Một địa điểm nổi tiếng khác ở vùng biển Caribbean là Blue Island ở Bahamas bởi có đường băng riêng. Để mua hòn đảo rộng khoảng 2,8km2 này chi phí là khoảng 70 triệu USD. Một số hòn đảo nhỏ hơn, hòn đảo tư nhân Nikoi rộng 15 hecta tại Indonesia, chỉ có giá khoảng 55.000 USD, đang là lựa chọn hấp dẫn của nhiều đại gia châu Á. Trong khi đó, một số người giàu quyết định lênh đênh trên du thuyền riêng như một cách để cách ly đại dịch Cùng với những nhu cầu này, nhu cầu về dịch vụ máy bay tư nhân cũng tăng vọt. Ông Christopher Williams - CEO của FlyEliteJets, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch bằng máy bay tư nhân - cho biết lượng khách hàng trong tháng 3 tăng vọt

