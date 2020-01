Đi làm đẹp ở thẩm mỹ viện, 'gánh'...thương vong: Cảnh giác không thừa!

Mong làm đẹp nhưng lại "gánh" thương vong

Theo Dân Trí, chiều ngày 2-1, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H, 28 tuổi, quê Vĩnh Phúc trong tình trạng bỏng nặng. Nguyên nhân là do trước đó chị đã tiến hành hút mỡ mặt trong 2 bên đùi và bụng tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng xảy ra biến chứng.

Chị N.T.H cho biết, với ca hút vùng bụng thì không xảy ra hiện tượng khác lạ. Tuy nhiên, khi tiến hành hút mỡ mặt trong 2 bên đùi chị cảm thấy bỏng rát và rất đau.

Theo Bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, khi nhập viện, vùng mỡ ở đùi của bệnh nhân bị thiểu dưỡng lớp thượng bì, hoại tử, khiến bệnh nhân đau rát. Ngoài ra, mặt trong hai bên đùi bị bỏng nặng, phồng rộp với diện tích rộng, tương đương bỏng cấp độ 3. Trường hợp này có thể có thể bị hoại tử toàn bộ mặt trong đùi, phải ghép da nếu nhập viện muộn hơn.

Mặt trong hai đùi của cô gái bị bỏng, phồng rộp diện tích khá rộng, tương đương bỏng độ 3

Trước đó, ngày 27-12-2019, cũng tại TMV Việt – Hàn đã xảy ra ca tử vong sau khi đi hút mỡ bụng, nạn nhân là người đàn ông 44 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Nguyên nhân được cho là người bệnh bị sốc phản vệ, sốc do ngộ độc thuốc, sốc do thay đổi các chất trong huyết thanh, mất máu, tắc mạch phổi…Đáng chú ý, cơ sở này không được cấp phép làm thủ thuật hút mỡ bụng mà chỉ được làm phun xăm thẩm mỹ, spa- dịch vụ làm đẹp không xâm lấn.

Theo lời của chị N.T.H thì chị được làm thủ thuật 6 ngày trước, ngay sau thời điểm xảy ra ca tử vong trên.

Trước đó, nữ việt kiều C.T.L 59 tuổi ngụ tại TP.HCM sau khi thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam (phường 9, quận 3, TP.HCM) đã tử vong tối 14-10-2019. Sở Y tế TP.HCM thông tin nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân là do sốc phản vệ (mức độ 3,4) liên quan đến sử dụng thuốc tê trong quá trình phẫu thuật.

4 ngày sau, tại bệnh viện thẩm mỹ EMCAS (TP.HCM) cũng xảy ra một ca tử vong do nâng ngực, nạn nhân là chị V.N.A.T (33 tuổi). Sau 5 giờ phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện bất thường: sùi bọt mép, lơ mơ. Dù đã được cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong do bị suy hô hấp do tràn khí dưới da, tràn khí màng phổi ngạt dẫn đến ngừng tim; Rối loạn nhịp tim nặng do block dẫn truyền ở trong tim trên người bệnh có nhịp xoang chậm trước mổ. Sai sót chuyên môn là do bác sĩ chưa khai thác tiền sử của người bệnh, chưa hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa.

Đã có nhiều ca tai biến dẫn đến chết người tại các cơ sở thẩm mỹ

Còn nhớ tháng 10-2013, vụ việc gây chấn động trong ngành phẫu thuật phẩm mỹ khi bác sĩ ném xác phi tang bệnh nhân. Cụ thể, vào ngày 19-10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến TMV Cát Tường (trên đường Giải Phóng, Hà Nội) phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện) thực hiện. Chị Huyền sau đó có biểu hiện co giật, rồi tử vong. Để che giấu, Tường tổ chức mang xác bệnh nhân ra cầu Thanh Trì phi tang xuống sông Hồng. Khi thực hiện ca phẫu thuật, Thẩm mỹ viện Cát Tường chưa có giấy phép thực hiện.

Cảnh giác không thừa

Trước hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến tử vong, thì hãy tự nâng cao mức độ cảnh giác của bản thân để tránh gặp rủi ro đáng tiếc. Tham khảo những rủi ro khi thủ thuật và có sự tư vấn của bác sĩ sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Theo khuyến cáo, chỉ đến bệnh viện được cấp phép và bác sỹ có chứng chỉ để thực hiện. Hãy tìm đến những địa chỉ có uy tín, có giấy phép thực hiện các thủ thuật, cần tới các bệnh viện có khoa thẩm mỹ để làm. Các kỹ thuật này chỉ được thực hiện tại bệnh viện, tìm hiểu kỹ xem người thực hiện là ai, cơ sở có giấy phép hay không.

Cảnh giác với biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ

Để không rơi vào hoàn cảnh “tiền mất tật mang” trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, hãy xem xét khả năng xảy ra các tác dụng phụ và biến chứng. Nếu biến chứng cao hơn lợi ích đạt được, thì tốt hơn không nên tiến hành phẫu thuật.

Phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp không ít người lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống. Tuy nhiên nó cũng chính là "con dao hai lưỡi" khi nó có thể đem lại những biến chứng và hậu quả khôn lường sau phẫu thuật. Vì vậy, trước khi thực hiện bất cứ thủ thuật nào cũng cần cảnh giác và tìm hiểu rõ thông tin về nơi mình gửi gắm niềm tin.