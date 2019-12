Dạy học trò khiếm thính theo tư duy mới, cô giáo trở thành Đại sứ E-Learning Việt Nam

Vượt qua gần 2.300 bài dự thi của các thí sinh đến từ khắp ba miền đất nước, cô Nguyễn Thị Phương – giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội - đã xuất sắc trở thành Đại sứ E-Learning Việt Nam 2019 với tác phẩm “Truyện cây rau của Thỏ Út”, “Làm quen chữ viết tiếng Việt”, dành cho đối tượng học sinh khiếm thính.

Những tác phẩm của cô Nguyễn Thị Phương để lại dấu ấn mạnh mẽ với Ban tổ chức (BTC), không chỉ vì sự đầu tư vào bài giảng mà còn ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khi hướng đến 36.000 trẻ em khiếm thính từ 0 đến 6 tuổi.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương giành giải nhất của cuộc thi đáng chú ý về E-Learning

Bên cạnh đó, 5 giải thưởng dành cho 5 tác phẩm truyền cảm hứng cũng được trao cho thí sinh xuất sắc khác, là: "Sức khỏe sinh sản những điều các em cần lưu ý" (Sinh học 8) của thầy Hồ Hải Sơn (trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng"; "Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em" của cô Hoàng Thị Phương Thảo (giáo viên Trường Mầm non Cẩm Lĩnh A, Hà Nội); "Hình tròn" (Toán học 5) của thầy Võ Mạnh Cường (trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Đà Nẵng); "Would you like some milk?" của cô Hoàng Thị Phương Thảo và cô Ngô Thị Minh (trường Tiểu học Đồng Quang, Thái Nguyên); "Hai đứa trẻ" (Văn học 11) của thầy Đoàn Mạnh Linh (trường THPT FPT, Hà Nội).

Các thầy cô giáo trở thành Đại sứ E-Learning Việt Nam 2019 của tập đoàn Hương Việt

Nằm ngoài sự mong đợi của BTC, chương trình “Tìm Kiếm Đại Sứ E-learning 2019” sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng những người dạy học, khi có đến 2.600 bài dự thi, trong đó số tác phẩm dự thi hợp lệ là 2.254 bài, với tổng số thí sinh tham dự là 1.900 thí sinh, đến từ hơn 40 tỉnh thành cả nước.

Điều gây bất ngờ cho BTC còn nằm ở chỗ số bài dự thi khối phổ thông chiếm đến 95% tổng số bài tham dự và hơn 50% số bài dự thi đều sử dụng scorm để thiết kế bài giảng E-learning. Điều đó chứng tỏ việc sử dụng công nghệ để cải thiện việc dạy và học đã, đang thâm nhập vào các trường học.

Đại diện BTC, ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch Tập đoàn Hương Việt - chia sẻ: “Khi bắt đầu lên ý tưởng cho chương trình này, bản thân chúng tôi mong muốn được phổ biến công nghệ E-Learning đến thầy cô giáo trong cả nước bằng các sản phẩm và nền tảng công nghệ mới nhất mà Hương Việt phát triển riêng cho đào tạo. Chúng tôi nỗ lực thực hiện nhiều dự án để khuyến khích thầy cô giáo ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, từ việc tổ chức các chương trình cộng đồng “Tìm kiếm đại sứ E-Learning” đến các hình thức “Kinh doanh 0 đồng” như biếu tặng các sản phẩm thiết kế bài giảng (Avina) và cổng đào tạo (CLS.Trade) cho các thầy cô giáo. Chúng tôi hiểu rằng, kinh doanh trước tiên phải đến từ giá trị mang lại cho cộng đồng thì mới tạo ra được nền tảng dài lâu”.

Cuộc thi do Hương Việt khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo thầy cô giáo trên cả nước

Chương trình “Tìm kiếm đại sứ E-Learning Việt Nam” được phát động với mục đích khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, hoặc có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực đào tạo, tận dụng khoa học công nghệ hiện đại vào giảng dạy. Từ đó, khẳng định bản thân và lan tỏa tri thức của mình đến những người học trên khắp mọi miền đất nước, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho cả người dạy và người học.