Đau lưng, vì sao?

Trả lời: Đau lưng là tình trạng thường dễ gặp với mọi người. Phần lớn thời gian đau lưng thường xảy ra do tư thế ngồi sai và thường tự khỏi. Một số thuốc giảm đau có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn nhưng nếu đau kéo dài mặc dù đã dùng thuốc thường xuyên hoặc ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, bạn cần cảnh giác.

Đau lưng kèm theo dấu hiệu chóng mặt thì có thể là do chứng thoái hoá cột sống, hội chứng thiếu máu não. Đau ở chỗ thắt lưng kèm theo nhức chân, đùi bị tê thì có thể bị bệnh lý về cột sống. Đau lưng do bệnh lao thường kèm theo tức ngực, ho kéo dài, sút cân. Đau lưng do bệnh thận chủ yếu là đau ở hai bên thắt lưng, ngoài ra còn có những triệu chứng như: đi tiểu ít, ăn uống không ngon miệng, phù nề... Nếu đau lưng nhiều ở đoạn cuối lưng, thường xuất hiện một cách đột ngột khi nâng vật nặng hay vận động mạnh thì có thể do thoát vị đĩa đệm. Trong đau lưng do bệnh phụ khoa thì phần lớn là đau nhức phần xương cụt kèm các triệu chứng như: đau bụng, kinh nguyệt không đều, nhiều khí hư. Ngoài ra, những bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, bàng quang, niệu quản, người bệnh cũng cảm thấy đau lưng.

Bạn không nói rõ về vùng đau và các cơn đau nên không thể tư vấn cụ thể. Bạn nên đi khám để bác sĩ có chẩn đoán và tư vấn cho bạn cách khắc phục chứng đau lưng phù hợp nhất.

Bs Thanh Hà, Phòng khám đa khoa Thiên An