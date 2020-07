Đánh bạn học trong rừng, hai nữ sinh bị cảnh cáo

ANTD.VN -Do có mâu thuẫn với nhau, mấy nữ sinh hẹn gặp H. để nói chuyện. Trong khu rừng vắng, N.T.H. và P.T.H.G. đã xông vào đánh đập H. Sự việc chỉ bị lộ khi clip đánh đập bạn này bị lan truyền trên mạng.

Ngày 8-7, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, cơ quan này đã hoàn thiện hồ sơ, giao Công an xã Nam Hưng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với em N.T.H. và P.T.H.G. với hình thức phạt cảnh cáo vì hành vi đánh bạn trong rừng.



Như thông tin đã đưa, ngày 18-6, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập túi bụi trong khu rừng vắng thuộc địa bàn xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh đập một nữ sinh khác dã man. Khi xảy ra sự việc, xung quanh có nhiều người nhưng không ai đứng ra can ngăn. Một số dùng điện thoại quay lại clip và tung lên mạng.

Hai nữ sinh đánh hội đồng bạn học (ảnh cắt từ clip)

Nhóm nữ sinh này được xác định là học tại trường THCS Hưng Thái Nghĩa. Ban giám hiệu nhà trường xác nhận việc nhóm nữ sinh trong clip là học sinh lớp 8 của trường này.

Cũng trong ngày, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đã có báo cáo gửi cho UBND xã Nam Hưng về sự việc nhóm nữ sinh đánh bạn.

Nhận được thông tin, Công an huyện Nam Đàn đã phối hợp nhà trường, chính quyền địa phương tiến hành xác minh và làm rõ các trường hợp trong đoạn clip trên.

Theo đó, có 11 học sinh, trong đó có 3 em trực tiếp đánh nhau trong clip gồm: N.T.H. (trú tại Nam Nghĩa), P. T.H.G. (trú tại Nam Thái) và N.T.T.H. (trú tại Nam Hưng) cùng 8 em khác cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

Khi được triệu tập, nhóm học sinh này khai nhận, vào ngày 8-6, tại xóm Phong Sơn, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm học sinh gồm 10 người hẹn em N.T.T.H. gặp để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây xảy ra vụ đánh nhau giữa N.T.H., P.T.H.G. với N.T.T.H. (N.T.H., P.T.H.G nắm tóc và đánh vào mặt N.T.T.H.). Hậu quả làm em N.T.T.H. bị thương nhẹ.

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 5 và điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về hình thức xử phạt các vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, Công an huyện Nam Đàn đã hoàn thiện hồ sơ, giao Công an xã Nam Hưng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với N.T..H và P.T.H.G. với hình thức phạt Cảnh cáo.

Liên quan đến sự việc, công an huyện Nam Đàn cũng triệu tập chị N.T.T (trú tại Nam Hưng) – người sử dụng tài khoản facebook cá nhân phát tán video clip với mục đích xấu vi phạm quy định của Luật An ninh mạng. Tại cơ quan Công an N.T. T đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ các bài viết liên quan.