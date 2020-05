Dán thông điệp nhắc người dân phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy

ANTD.VN - Nhằm mục đích kéo giảm tội phạm, nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa, phòng cháy chữa cháy của người dân, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tiến hành dán thông báo khuyến cáo phòng ngừa ở các vị trí công cộng trên toàn địa bàn.

Những ngày cuối tháng 5 này, hơn 200 bản thông báo phòng ngừa kèm số điện thoại đường dây nóng của Công an phường Kim Giang đã hiện hữu tại đầu các ngõ ngách, nơi đông người qua lại trên địa bàn.

Công an phường Kim Giang dán thông báo nhắc người dân phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Kim Giang: “Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng về sự tham gia của người dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an phường Kim Giang đã báo cáo, đề xuất BCH Công an quận, đồng thời tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở triển khai dán thông báo để vận động, tuyên truyền người dân tham gia phòng chống tội phạm, cảnh giác trước các thủ đoạn phạm tội, phòng ngừa hỏa hoạn”.

Những thông báo giúp nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm

Để chủ động phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, Công an phường Kim Giang khuyến cáo người dân lắp đặt các thiết bị camera giám sát, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị báo động...; bố trí nhân viên bảo vệ chuyên trách, sắp xếp và bảo quản phương tiện của khách hàng; dán các thông báo, khuyến cáo ở trước cửa hàng để người dân đỗ xe ở nơi dễ quan sát... Khi xảy ra các vụ việc trộm cắp tài sản, hoặc phát hiện đối tượng nghi vấn thì nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.