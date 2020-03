Đảm bảo an toàn điểm cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp

ANTD.VN - Trên tinh thần đảm bảo an toàn khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại tòa nhà A1, trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, nhiều ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn PCCC toàn bộ khu vực này, để người dân an tâm trong thời gian lưu trú tại đây.

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai cho biết: “Thực hiện phương án của CAQ Hoàng Mai về việc bố trí lực lượng đảm bảo ANTT, PCCC, CNCH phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại tòa nhà A1 dành cho sinh viên trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Cảnh sát PCCC & CNCH - CAQ đã chủ động xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cho người dân cách ly”.

Chủ động các tình huống

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai làm nhiệm vụ tại chốt trong khu vực cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Cũng theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai, trước tính chất, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các ban - ngành chức năng và người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mặc dù những tòa nhà này đã có hồ sơ theo dõi kiểm tra PCCC theo quy định, nhưng khi có hàng nghìn người về cách ly thì đây là tình huống đột xuất và nếu không sẵn sàng các phương án PCCC thì hậu quả khó lường...

“Ngoài việc trang bị người và phương tiện ứng trực, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai còn chủ động xây dựng nhiều tình huống cháy, nổ bất ngờ; sự cố tai nạn tại các cơ sở, công trình xung quanh và nguyên nhân xảy cháy bắt nguồn từ các đồ vật như bình nóng - lạnh, hay do sự cố kỹ thuật điện... để có những phương án CNCH hữu hiệu khi cần thiết. Bên cạnh đó, CAQ Hoàng Mai chủ động tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức PCCC và phòng chống dịch Covid-19, nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này”- Trung tá Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Với hàng trăm tình huống được đặt ra tại khu vực dành cho người cách ly sinh hoạt, lực lượng ứng trực của CAQ Hoàng Mai đã sẵn sàng đáp ứng tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Cùng với đó, các phương tiện, thiết bị máy móc phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC cũng được chỉ huy CAQ Hoàng Mai chuẩn bị kỹ càng và phân công rõ nhiệm vụ cho từng vị trí công tác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai chuẩn bị máy móc phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu

Tính đến ngày 23-3, ngày thứ tư kể từ khi đón những người dân đầu tiên đến khu vực cách ly này, đó cũng là những ngày vất vả nhưng tự hào đối với CBCS - CAQ Hoàng Mai được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn. Nhiều ngày qua, hình ảnh đẹp, thân thiện của lực lượng lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai với những chiếc xe đặc chủng và các tổ cứu hỏa trực chiến, sẵn sàng chiến đấu tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp đã trở nên quen thuộc với những người dân nơi đây.

Chị Thu Hương, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân chia sẻ, con trai chị là Bảo A, sinh viên năm thứ 2 trường University of Illinois Urbana Champaign, thuộc bang Illinois -Hoa Kỳ, trở về sân bay Nội Bài từ 23 giờ 30 đêm 18-3 và được nhân viên y tế đưa đến khu cách ly này lúc 3 giờ sáng ngày 19-3. Khi đến thăm con, chị Hương thấy các chiến sỹ Công an nhiệt tình hỗ trợ mọi người dân nên rất yên tâm. "Cảm ơn lực lượng chức năng, nhất là các chiến sỹ Công an đã ngày đêm vất vả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cách ly cho người dân yên tâm phòng dịch Covid-19" - Chị Hương bày tỏ.

Tuân thủ quy định nơi cách ly

Thượng úy Nguyễn Văn Sang, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai cho biết: “Với tinh thần quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực cách ly tại tòa nhà A1, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng xử lý tốt các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid-19”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai chuẩn bị nệm hơi ,phục vụ công tác PCCC và CNCH

Theo chỉ huy CAQ Hoàng Mai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở tòa nhà A1, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, CBCS của đơn vị luôn ý thức được việc phải đeo khẩu trang y tế và hạn chế tiếp xúc với người bị cách ly. Trường hợp phải thực hiện nhiệm vụ trong tòa nhà, phải mặc trang phục chữa cháy đúng điều lệnh và đeo khẩu trang y tế, găng tay chữa cháy, mặc quần áo bảo hộ y tế để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tránh bị lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-19 sang bản thân. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mọi tin tức có liên quan đến công tác bảo vệ phải kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị và xin ý kiến chỉ đạo...

Được biết, tòa nhà A1, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là khu vực được chính quyền thành phố bố trí làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19, có quy mô 19 tầng nổi, 1 tầng hầm. Các tầng có 14 phòng ở và 1 phòng sinh hoạt chung, mỗi phòng có 8 giường. Công suất tiếp nhận tại toà nhà này khoảng 2.000 trường hợp.

Lực lượng làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Hiện toà nhà A1 đã tiếp nhận khoảng 200 công dân Việt Nam trở về chủ yếu từ Mỹ, trong đó có một số người nước ngoài. Những người này đang được bố trí ở tầng 18 và 19 của toà nhà. Dự kiến, tòa nhà A1 sẽ dành từ tầng 4 đến tầng 19 làm khu cách ly tập trung; tầng 1 làm khu vực phục vụ ăn uống; tầng 2 và 3 làm khu cho cán bộ, nhân viên phục vụ sinh hoạt.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho khu cách ly, các lực lượng chức năng đã rào một phần đường phía Nam tòa nhà A1, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp và bố trí 3 điểm gác chắn, 1 điểm tiếp nhận đồ đạc của người từ bên ngoài gửi vào.

Trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàng Mai đang triển khai nhiều phương án, để mang sự yên tâm, niềm tin cho những người được thực hiện việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở nơi đây.