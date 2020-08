Cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy lúc sáng sớm

ANTD.VN - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nhanh chóng tiếp cận và tìm kiếm cứu nạn 5 người mắc kẹt trong đám cháy tại số 27 - B1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng...

Lực lượng CNCH - CAQ Hai Bà Trưng phá cửa cuốn tìm cứu nạn người mắc kẹt trong đám cháy

Đám cháy xảy ra lúc 5h25 ngày 6-8, trong khi mọi người vẫn đang ngủ trong nhà. Vào thời điểm trên, khi phát hiện cháy người dân đã tri hô và đập cửa thông báo cho người trong nhà thoát nạn, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Ngay sau khi tiếp cận khu vực cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phá cửa cuốn ngôi nhà bị cháy để tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy có nhiều diễn biến phức tạp, có người mắc kẹt trên tầng cao, chỉ huy chữa cháy ra lệnh triển khai 1 thang ba tiếp cận khu vực tầng có người mắc kẹt để cứu người, động viên, trấn an những người mắc kẹt giữ bình tĩnh và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện khói, khí độc dày đặc. Do thang không vươn lên được khu vực tầng 3 và tầng 4, chỉ huy chữa cháy yêu cầu kéo thang từ khu vực tầng 1 lên tầng 2 và dựng thang từ ban công tầng 2 để tiếp xúc với khu vực tầng 3 và 4 ngôi nhà.

Nhanh chóng chạy đua với thời gian, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận khu vực tầng 3 và tầng 4 bằng thang ba. Từ mũi công khác tiếp cận qua nhà dân bên cạnh, lực lượng PCCC&CNCH đã nhanh chóng sử dụng cầu thang bộ của nhà dân liền kề di chuyển đến các khu vực có ban công, gần với vị trí người bị nạn. 2 chiến sĩ tiếp cận khu vực tầng 4 là nơi nhiễm khói nhiều nhất, có 3 người bị nạn gồm 2 nữ và 1 trẻ nhỏ. Các chiến sỹ đã sử dụng đai an toàn móc vào cấu kiện xây dựng, một thang nhôm chữ A của gia đình để làm cầu nối đưa 3 nạn nhân sang nhà dân và đưa xuống khu vực tập kết, phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe và đưa một nạn nhận bị hoảng loạn tới cơ sở y tế gần nhất.

Đối với 2 nạn nhân ở khu vực tầng 3 không bị khói và các sản phẩm cháy đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, lực lượng PCCC&CNCH đã tiếp cận trấn an tinh thần, khi đám cháy đã được dập tắt, khói sinh ra trong đám cháy không làm ảnh hưởng đến lối thoát nạn trong nhà, các chiến sĩ đã sử dụng mặt nạ phòng độc cho 2 nạn nhân, hướng dẫn họ xuống khu vực tập kết theo lối cầu thang bộ trong nhà.

Cùng với quá trình tổ chức cứu người bị nạn, chỉ huy chữa cháy ra lệnh sử dụng kìm banh tách thủy lực để mở cửa cuốn, triển khai đội hình 2 lăng B, một lăng triển khai theo lối mở dưới cửa cuốn phun nước trực tiếp vào khu vực cháy để dập tắt đám cháy, một lăng triển khai lên khu vực tầng 2, qua lối cửa ra vào tầng 2 ra lối cầu thang bộ ngăn chặn cháy lan, tạo lối vào chữa cháy và xin chi viện 1 xe chữa cháy, 1 xe thang từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm.

Được biết, lúc xảy cháy trong ngôi nhà có 6 người, một người đã nhanh chóng thoát ra theo lối cây trước nhà từ tầng 3, còn 5 người mắc kẹt trong đó có 4 người lớn (3 nữ, 1 nam) và 1 cháu nhỏ.

Qua điều tra ban đầu, nhận định đám cháy xuất phát từ 1 chiếc ô tô đỗ trong tầng 1 của nhà, đám cháy có diện tích khoảng 10m2. Rất may, lực lượng chữa cháy đã kịp thời tìm kiếm cứu nạn, nên đã không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.