Cuộc đua điều chế vaccine chống virus Corona

Các ca bệnh có thể giảm khi thời tiết ấm lên

Các nghiên cứu được thực hiện từ nhiều năm trước cho thấy, ở nhiệt độ 6 độ C, virus Corona có thể tồn tại trên bề mặt lâu gấp 30 lần so với nơi có nhiệt độ 20 độ C và độ ẩm cao. Gần đây, các nhà khoa học từ Đại học Hồng Kông cũng cho rằng, cũng giống như bệnh cúm, 2019-nCoV có thể chậm lại khi mặt trời chiếu sáng nhiều hơn và thời tiết ấm lên ở các nước ôn đới và cận nhiệt đới như Trung Quốc và Mỹ, đó là vào khoảng tháng 5 tới.