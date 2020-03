Công thức thảo dược mang lại niềm vui cho người bị đột quỵ

Đột quỵ là gì?

Đột quỵ (hay tai biến mạch máu não) là tình trạng một phần não tổn thương do mạch máu não đột ngột bị tắc hoặc vỡ. Các tế bào não không được cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng nên dần hoại tử, mất khả năng kiểm soát các cơ quan trên cơ thể.

Có 2 loại đột quỵ là nhồi máu não và xuất huyết não. Nhồi máu não chiếm hơn 80% tổng số trường hợp, xảy ra khi có cục máu đông xuất hiện và cản trở máu lưu thông lên não. Xuất huyết não chiếm gần 20% tổng số trường hợp, xảy ra khi một mạch máu não bị vỡ, máu rò rỉ và làm tổn thương các tế bào não xung quanh. Trên thực tế, thể xuất huyết não nguy hiểm hơn, khó điều trị và nguy cơ tử vong cao hơn so với thể nhồi máu não.

Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi đối tượng, nhưng người già tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh cao hơn cả. Đặc biệt hiện nay, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, số người trẻ bị đột quỵ đang tăng lên mỗi ngày. Bên cạnh đó, người mắc bệnh tăng huyết áp hoặc tiểu đường, tim mạch,… nếu không điều trị sớm cũng rất dễ bị đột quỵ.

Đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa

Điều trị đột quỵ như thế nào?

Ngay khi xuất hiện các triệu chứng của đột quỵ, người bệnh cần tới cơ sở y tế kịp thời. Phương pháp điều trị đột quỵ gồm dùng thuốc (nội khoa) hoặc phẫu thuật (ngoại khoa).

Trong điều trị nội khoa, người bị nhồi máu não thường được kê một số nhóm thuốc như: Thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống đông máu và thuốc làm tan cục máu đông. Những loại thuốc này giúp phá tan cục máu đông, khơi thông lại mạch máu, hạn chế tổn thương não. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng trong khoảng 3 - 4,5 giờ kể từ khi cơn đột quỵ khởi phát.

Ngược lại, với thể xuất huyết não, cần làm cho máu đông lại và ngưng chảy. Do vậy, loại thuốc được dùng thường là thuốc chống loãng máu. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có thể được kê thuốc hạ huyết áp, chống co giật và co thắt mạch máu não.

Điều trị đột quỵ phụ thuộc vào từng loại

Còn trong điều trị ngoại khoa, các chuyên gia có thể thực hiện một số kỹ thuật như: Loại bỏ huyết khối cơ học, đặt stent, phẫu thuật loại bỏ cục máu đông, kẹp túi phình động mạch,...

Phục hồi chức năng sau đột quỵ ra sao?

Đột quỵ là nguyên nhân gây tàn tật hàng đầu trên thế giới. Sau khi được cấp cứu, người bệnh cần luyện tập phục hồi chức năng để cải thiện các di chứng như: Liệt nửa người, méo miệng, suy giảm trí nhớ...

Quá trình phục hồi chức năng sau đột quỵ tập trung vào 4 vấn đề chính:

Trị liệu ngôn ngữ

Đột quỵ có thể dẫn đến tình trạng mất ngôn ngữ hoặc suy giảm khả năng nói. Người bệnh cần trao đổi với các nhà trị liệu ngôn ngữ để học lại cách nói, khôi phục khả năng giao tiếp hàng ngày.

Liệu pháp nhận thức

Sau cơn đột quỵ, nhiều người bị suy giảm khả năng tư duy và nhận thức, dẫn đến sự thay đổi hành vi cũng như tâm trạng. Người bệnh sẽ cần tới những nhà trị liệu tâm lý để khôi phục khả năng nhận thức.

Kỹ năng cảm nhận

Nếu phần não chuyển tiếp tín hiệu cảm giác bị ảnh hưởng trong cơn đột quỵ, người bệnh có thể gặp các di chứng như: Mờ mắt, mất cảm giác nóng lạnh, đau đớn… Khi đó, bệnh nhân cũng rất cần trị liệu để điều chỉnh di chứng mất cảm giác này.

Vật lý trị liệu

Sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động có thể bị suy yếu do đột quỵ, điển hình là di chứng liệt nửa người. Vì vậy, người bệnh cần trao đổi với các nhà trị liệu vật lý để lấy lại sức mạnh cũng như khả năng hoạt động vốn có.

Người bị đột quỵ cần thực hiện vật lý trị liệu để phục hồi chức năng

Công thức thảo dược hỗ trợ điều trị và phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Nhìn chung, chiến lược tốt nhất để điều trị đột quỵ là phải phòng ngừa- “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Còn khi đột quỵ đã xảy ra thì “thời gian là não”, tức là người bệnh cần nhanh chóng cấp cứu để hạn chế tổn thương não. Sau giai đoạn này, khi tình trạng đã ổn định hơn, các chuyên gia khuyên người bị đột quỵ nên sử dụng sản phẩm có thành phần từ nattokinase để cải thiện những di chứng như: Liệt, méo miệng, suy giảm trí nhớ... sau đột quỵ và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Nattokinase là một loại enzyme chiết xuất từ đậu tương lên men, có tác dụng ngăn ngừa và làm tan cục máu đông - tác nhân gây ra hơn 80% số ca đột quỵ theo 2 con đường: Một là nattokinase trực tiếp tiêu hủy sợi fibrin (sợi tơ huyết tạo nên cục máu đông), hai là nó kích thích các yếu tố khác trong cơ thể tăng cường sản sinh plasmin (enzyme nội sinh có tác dụng tiêu hủy sợi fibrin), giúp cải thiện tuần hoàn và tăng cường lưu thông máu, nhờ đó không chỉ giúp phòng ngừa đột quỵ mà còn cải thiện hiệu quả các di chứng như: Liệt, nói ngọng, méo miệng, đau đầu, suy giảm trí nhớ... sau đột quỵ.

Không những thế, nattokinase còn có tác dụng làm giảm độ nhớt máu và độ dính của hồng cầu, từ đó giúp hạ huyết áp ở những người mắc bệnh tăng huyết áp - đối tượng có tỷ lệ đột quỵ cao. Sản phẩm chứa thành phần này giúp phòng ngừa, hỗ trợ điều trị đột quỵ hiệu quả lại an toàn, không gây lo ngại về tác dụng phụ.

Đột quỵ có thể làm thay đổi cuộc sống theo hướng tiêu cực, vì vậy, mỗi chúng ta đều cần trang bị kiến thức về bệnh, đồng thời xây dựng lối sống khoa học và hãy sử dụng sản phẩm có thành phần chính từ nattokinase mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất!