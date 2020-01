Công tác tuyên truyền phòng cháy không dừng lại ở việc hô hào

Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi tại quận Hoàng Mai mô hình tuyên truyền mới, khá ấn tượng đang được triển khai và người dân rất đồng tình ủng hộ. Đó là Cảnh sát khu vực (CSKV) xuống tận nhà dân để nhắc nhở, vận động, tuyên truyền PCCC...

Hành trình đến với người dân

Cứ hết giờ hành chính, các chiến sỹ CSKV Công an quận Hoàng Mai lại tiếp tục “hành trình” xuống tận nhà người dân trên địa bàn, để tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC, đồng thời truyền tải những kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng thoát nạn cũng như giải đáp những băn khoăn, khúc mắc của người dân liên quan đến công tác PCCC.

Buổi tối mùa đông tại khu HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, khu chung cư vốn đông đúc này nay lại thêm phần náo nhiệt khi các chiến sỹ cảnh sát PCCC đến tuyên truyền, phát tài liệu về công tác phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn.

Những cuốn cẩm năng bắt mắt này đều được phát đến tận tay người dân



Khác với những buổi tuyên truyền trước đó, “hành trang” đem theo của các chiến sỹ hôm nay là những cuốn cẩm nang nhỏ gọn, nhưng đầy màu sắc và bắt mắt. “Khi các anh công an đến phát những cuốn sách này, cả nhà tôi và hàng xóm cứ xô nhau ra hành lang để nhận rồi cùng trao đổi thông tin in trong đó”, ông Phạm Đức Dũng, cư dân tòa HH3 Linh Đàm chia sẻ.

Từng chiến sỹ Cảnh sát khu vực chia nhau vào các hộ dân giải thích cặn kẽ chomọi người các thông tin về công tác PCCC, kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, cung cấp những thông tin bên lề về hoạt động PCCC và cứu nạn cứu hộ của các cấp, ngành và lực lượng Công an; phản ánh về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới.

Cảnh sát khu vực tuyên truyền PCCC tại một hộ dân ở khu HH Linh Đàm



Thay đổi phương thức tuyên truyền



Để giúp người dân có thể tiếp cận được nhanh nhất về kiến thức PCCC, CAQ Hoàng Mai đã tham mưu cho UBND quận in ấn hơn 60.000 cuốn cẩm nang về PCCC theo đúng đặc thù địa bàn là: cẩm nang PCCC đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, công sở và cẩm nang PCCC trong hộ gia đình. “Đây là những kiến thức thiết thực nhất chúng tôi muốn truyền tải đến người dân, với mong muốn người dân có thể tiếp cận nhanh nhất những kỹ năng sơ đẳng về PCCC. Qua đó, chúng tôi thay đổi các phương thức tuyên truyền để làm sao phù hợp nhất, dễ hiểu đối với người dân, chứ không phải chỉ hô hào", Thiếu tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng CAQ Hoàng Mai chia sẻ.

Công an quận Hoàng Mai tập trung tuyên truyền PCCC tại hộ gia đình và xưởng sản xuất



Mặc dù ý tưởng tuyên truyền không mới, nhưng cách thực hiện lại hoàn toàn khác so với những phương pháp tuyên truyền trước đây. Đó là sự chuyển thể phương pháp tuyên truyền cũ, để sang một biện pháp tuyên truyền mới, thu hút người dân hơn và tiếp nhận những kiến thức về PCCC. Đến nay, CAQ đã triển khai phát tài liệu đồng loạt trên 14 phường, được người dân hưởng ứng, đón nhận.

“Những tài liệu này không phải là những chữ viết dày đặc gây cảm giác khó chịu cho người xem. Tôi cho rằng đây là những cuốn tài liệu rất thiết thực”, ông Đoàn Quang Vinh, cư dân tòa nhà HH3C Linh Đàm chia sẻ.

Đơn vị đi đầu trong tuyên truyền PCCC

Để biên soạn ra 2 cuốn cẩm nang này, CAQ Hoàng Mai đã thu thập từ kết luận điều tra nguyên nhân các vụ cháy trên địa bàn, đặc biệt là các vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về cả người lẫn tài sản như: do chập điện, lửa trần, vi phạm về quy trình, công nghệ sản xuất, ý thức chủ quan của người dân..., CAQ Hoàng Mai đã cụ thể hóa bằng những hình ảnh đồ họa từ những vật dụng thiết yếu thường ngày trong mỗi hộ gia đình, hay cơ sở sản xuất, giúp người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Việc tuyên truyền PCCC của CAQ Hoàng Mai đang được người dân đánh giá cao

Đổi mới phương pháp tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà CAQ Hoàng Mai đề ra, trong yêu cầu công tác đối với lực lượng CSKV. Sau hơn 3 tháng triển khai phân cấp, phân quyền cho CSKV, CAP đảm nhiệm thêm công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, lực lượng Công an 14 phường, Trạm Cảnh sát bến xe Phía Nam… đều được hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn kiểm tra thực tế đúng theo chỉ đạo của Giám đốc CATP theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Qua đó, lực lượng CAP trên địa bàn đã tổ chức hướng dẫn kiểm tra gần 1.018 hộ và hướng dẫn các hộ ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Nỗ lực của các CBCS - CAQ Hoàng Mai đã phát huy được hiệu quả… và khi ý thức PCCC hình thành ngay từ trong mỗi gia đình, thì nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ sẽ được ngăn chặn.