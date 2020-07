Công khai tên 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt tới 1,14 tỷ đồng

Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immukid plus, Bổ gan giải độc Livsin-94 Forte, immukid new mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo

Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm béo An nhiên New gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Buôn bán sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là 07 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: BonCare Kid Gold (Số lô: 030518, NSX: 250518, HSD: 250521), Ginseng Gold Max (Số lô: 041117, NSX: 271117, HSD: 271120), HairCare Gold Plus (Số lô: 010917, NSX: 110917, HSD: 110920), Siro Livar Kid Gold (Số lô: 010117, NSX: 030117, HSD: 030120), Piles Gold Max (Số lô: 010517, NSX: 100517, HSD: 100520) Queen Gold Max (Số lô 010817, NSX: 180817, HSD: 180820), Viên ngậm Tobsill Gold Plus-Hương bạc hà (Số lô: 010318, NSX: 210318, HSD: 210321)]; Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng là 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Felicsol Gold (Số lô: 020917, NSX: 030917, HSD: 030920) và Slimax Gold (Số lô: 010916, NSX: 220916, HSD: 220919).

Sản xuất sản phẩm không có giá trị sử dụng, công dụng là 06 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: BonCare Kid Gold (Số lô: 030518, NSX: 250518, HSD: 250521), Ginseng Gold Max (Số lô: 041117, NSX: 271117, HSD: 271120), HairCare Gold Plus (Số lô: 010917, NSX: 110917, HSD: 110920), Siro Livar Kid Gold (Số lô: 010117, NSX: 030117, HSD: 030120), Piles Gold Max (Số lô: 010517, NSX: 100517, HSD: 100520) Queen Gold Max (Số lô 010817, NSX: 180817, HSD: 180820)

Quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Đại kiện can và Liki gold có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định

QĐ số 23/QĐ-XPVPHC ngày 26/5/2020

Công ty Cổ phần Triệu Sơn

nhà A2, 289 A Khuất Duy Tiến, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, HN

Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: An can và An giáp gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh