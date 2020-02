Công an phường Thượng Đình tìm thấy nữ sinh 15 tuổi bỏ nhà đi trong đêm

ANTD.VN - Bé gái 15 tuổi bỗng bỏ nhà đi trong đêm, sau một ngày vẫn không về khiến gia đình hoang mang, lo lắng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm cháu đưa về nhà an toàn.

Ngày 7-2, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã tìm và đưa một bé gái về nhà an toàn cho gia đình.

Lực lượng công an tìm nữ sinh bỏ nhà đi lúc nửa đêm

Trước đó, tối 6-2, trong sự lo lắng, hoang mang chị N.T.T (SN 1971, trú tại phường Thượng Đình) đến Công an phường sở tại trình báo về việc con gái chị tên là Tr (SN 2005) bỏ nhà đi từ 23h ngày 5-2, đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Thượng Đình đã tổ chức lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm cháu gái. Qua rà soát các mối quan hệ của cháu Tr, lực lượng công an phát hiện cháu đang ở một ngôi nhà tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngay trong đêm, lực lượng Công an phường Thượng Đình đã tới địa điểm trên và đón cháu Tr về nhà.