Công an phường Hoàng Liệt phát khẩu trang, cồn sát trùng cho người dân tại bến xe Nước Ngầm

ANTD.VN - Cùng với đồng đội làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự bên ngoài, một tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã vào khuôn viên bến xe Nước Ngầm, phối hợp với đơn vị quản lý bến phát miễn phí khẩu trang, cồn sát trùng cho hành khách.

“Nhận được đề nghị từ chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt, chúng tôi thực sự bất ngờ, xúc động. Bến xe cũng đang triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây nên; có thêm sự phối hợp thiết thực của các anh Công an, hiệu quả càng tăng”, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc bến xe Nước Ngầm chia sẻ.

Tổ công tác CAP Hoàng Liệt phát khẩu trang cho hành khách

Hình ảnh các chiến sỹ Công an gần gũi, thân mật và hết sức chu đáo trao tận tay người dân chiếc khẩu trang hay lọ cồn sát trùng ở bến xe Nước Ngầm, ngày 4-2, xuất phát từ việc quán triệt thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai; của Đảng uỷ - Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt về việc phòng chống dịch bệnh virus Corona: “Bằng mọi biện pháp, mọi hành động, khẩn trương giúp người dân có nhận thức tốt và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh”.

Trong ngày 4-2, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp Đoàn thanh niên phường và đơn vị quản lý Bến xe Nước Ngầm cấp phát 1.000 chiếc khẩu trang, cùng cồn sát trùng miễn phí cho hành khách. Những kiến thức cơ bản phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng được các chiến sỹ Công an hướng dẫn với hành khách.

Đại úy Đinh Văn Cường – Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, trong những ngày tới, công tác phòng – chống dịch bệnh virus Corona được chỉ huy Công an phường xác định là trọng tâm. Cùng với việc cấp phát khẩu trang, cồn y tế, Công an phường phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận, đội ngũ cán bộ cơ sở tăng cường điều tra cơ bản, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp công dân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến dịch bệnh cư trú trên địa bàn. “Chống “giặc” Corona sẽ được Công an phường Hoàng Liệt nói riêng thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất”, Đại úy Cường khẳng định.