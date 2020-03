Công an Hà Nội trắng đêm chủ động, phối hợp chặn dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN - “Từ 20h tối qua (6-3) đến giờ, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an phường gần như chưa được nghỉ. Mệt mỏi. Áp lực. Song chúng tôi nhận thức rõ, đây là thời điểm không được phép chủ quan, lơ là, sơ sểnh. Phải quyết liệt, liên tục, để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn cho nhân dân”, Trung tá Lê Anh Quang – Trưởng Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ với PV ANTĐ, 9h30 sáng nay 7-3.

Quãng hơn 20h30 tối 6-3, PV ANTĐ nắm bắt thông tin lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa khu vực phố Trúc Bạch, bởi có 1 cô gái dương tính với Covid-19. Gọi điện cho Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn - Phó trưởng Công an quận Ba Đình, anh trao đổi chưa đến 3 giây: “Mình đang ở hiện trường...”, rồi cúp máy. Xác minh thêm nguồn tin từ Công an phường Trúc Bạch, chúng tôi cũng chỉ có thêm vài dữ liệu: “Cô gái dương tính với Covid-19 đã được vào bệnh viện. Còn tại phố Trúc Bạch, lực lượng chức năng đang phong tỏa và cách ly dân ở hơn 10 số nhà”.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phố Trúc Bạch, đêm 6-3

Phóng xe đến hiện trường, chúng tôi ghi nhận không khí hết sức khẩn trương của các lực lượng làm nhiệm vụ; đặc biệt là tâm lý lo lắng, hoang mang của những người dân. Công an phường Trúc Bạch, mấy cán bộ, chiến sỹ đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình...ngày nào gặp PV cũng vồn vã, chuyện trò. Nhưng lúc này, các anh cũng chỉ dành cho chúng tôi những cái...gật đầu, và nhất quyết không “ưu tiên” cho vào trong hiện trường khu vực phong tỏa để chụp ảnh.

Lực lượng Quân đội tiến hành dọn dẹp môi trường trên địa bàn phường Trúc Bạch, sáng 7-3

Mãi đến 22h20, Trung tá - Trưởng Công an phường Lê Anh Quang mới “chịu” nghe điện thoại: “Giờ chúng tôi mới cơ bản lên được danh sách những người có lịch sử từng tiếp xúc với người phụ nữ dương tính với Covid-19. Chỉ huy quận đã xác định rõ nhiệm vụ với Công an phường và đội nghiệp vụ: rà kỹ, rà đủ, đảm bảo không để sót lọt bất cứ trường hợp cá nhân nào có nguy cơ nhiễm dịch bệnh mà không đưa được vào danh sách”.

Đêm trắng trôi qua. Cùng với các biện pháp cách ly, khoanh vùng, Công an phường Trúc Bạch, đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình khẩn trương phối hợp với ngành Y tế, Quân đội...tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực.

Sáng 7-3, cuộc họp cấp tốc tại trụ sở Ủy ban phường Trúc Bạch, với đầy đủ sự tham dự của các ngành, lực lượng. Đánh giá kỹ tình hình. Dự kiến các yêu cầu nhiệm vụ triển khai trước mắt và lâu dài. Tiếp tục rà, tìm người từng tiếp xúc với cô gái nhiễm Covid-19...Trong những phần việc ấy, lực lượng Công an đảm trách phối hợp, tuyên truyền người dân có nhận thức tốt, chủ động hợp tác với cơ quan chức năng về lịch sử tiếp xúc với cô gái nhiễm Covid-19, từ đó chủ động cách ly để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người xung quanh và chính bản thân mình.

Cũng trong sáng nay (7-3), các tổ công tác Công an phường Trúc Bạch cùng đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình đã xuống các địa bàn dân cư, phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục phun thuốc khử khuẩn; cũng như động viên, tuyên truyền các hiệu tạp hóa, siêu thị chủ động nguồn thực phẩm- hàng tiêu dùng, không “găm” hàng cũng như bán phá giá.

Lực lượng Công an cơ sở phối hợp cùng nhân viên y tế tăng cường phun thuốc phòng dịch ở các tòa chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội

“Một nhiệm vụ quan trọng khác, là chúng tôi đang phối hợp cùng đội ngũ cán bộ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nhận biết về Covid-19, với tinh thần không chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không quá hoang mang; đặc biệt, phải có sự tỉnh táo trước nhiều thông tin thất thiệt trên mạng xã hội”, chỉ huy Công an phường Trúc Bạch cho biết.

Cũng liên quan đến cô gái xét nghiệm dương tính với Covid-19, là 1 trường hợp công dân trú tại tòa nhà T18 – Times Citys, thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Đêm qua (6-3), mạng xã hội lan truyền thông tin khu T18 và cư dân ở đây đang bị cách ly, phong tỏa; do 1 công dân ở đây là bác sỹ làm tại bệnh viện mà cô gái ở phố Trúc Bạch đến khám.

Tuy nhiên trao đổi với PV ANTĐ sáng nay (7-3), ông Trần Văn Vịnh – Chủ tịch UBND phường Mai Động khẳng định: “Không có chuyện cơ quan chức năng cách ly tòa nhà T18. Chỉ duy nhất nữ bác sỹ đó đang bị cách ly tại nhà, và đó là yêu cầu chung, cần thiết đối với tất cả các trường hợp có lịch sử tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Theo tôi nắm được thì chồng của bác sỹ đó, kết quả xét nghiệm mới nhất là âm tính với Covid-19”.

Trong một diễn biến khác, theo cập nhật của PV ANTĐ tại Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội; các đơn vị, địa bàn, nhất là Công an cơ sở, đã và đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, triển khai đúng các quy trình – quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Một mặt chủ động nắm tình hình, lực lượng Công an luôn sẵn sàng thực hiện các yêu cầu phối hợp từ ngành Y tế và các đơn vị hữu trách. Cho đến thời điểm này, 100% thông tin về lịch sử đi lại, tiếp xúc của cô gái nhiễm Covid-19 ở phố Trúc Bạch nói riêng, đã được các đơn vị thuộc Công an Hà Nội phối hợp xác minh, lập danh sách và triển khai biện pháp y tế cần thiết.

Ở một đơn vị đặc thù khác của Công an thành phố Hà Nội, Bác sỹ - Đại tá Trần Công Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố quả quyết: “Bệnh viện và các y tá, bác sỹ đã và đang sẵn sàng, quyết tâm cao nhất, tiếp nhận người cách ly được chuyển đến, đảm bảo ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh, vì sự an toàn của nhân dân”.