Công an Hà Nội: Tăng cường phòng ngừa, xử lý nguy cơ cháy, nổ

ANTD.VN - Ngày 30-7, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, rút kinh nghiệm từ một số vụ cháy nghiêm trọng xảy ra thời gian qua...

Các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại vụ cháy kho hóa chất Đức Giang thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên

Xử lý nghiêm vi phạm



Thượng tá Ngô Thanh Lâm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội cho biết: "Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 204 vụ cháy, làm 6 người chết và làm 12 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố xảy ra 311 vụ chập điện trên cột, 399 sự cố chập điện trong nhà, cháy bãi rác, phế liệu…".

So với cùng kỳ năm 2019 giảm 74 vụ cháy, giảm 8 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 38 tỷ đồng; So với 6 tháng trước, số vụ cháy giảm 81 vụ, giảm 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 194 tỷ đồng. Địa bàn xảy cháy chủ yếu ở nội thành xảy ra 123 vụ, chiếm 60,3% số vụ cháy; ngoại thành xảy ra 81 vụ, chiếm 39,7% số vụ cháy.

Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại vụ cháy công ty TNHH Song Ngân

Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020, số vụ cháy giảm so với năm 2019 song vẫn có một số vụ cháy phức tạp, nghiêm trọng. Điển hình vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty TNHH Song Ngân (huyện Gia Lâm) xảy ra ngày 7-5; và vụ cháy tại kho hóa chất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên vào ngày 30-6.

Từ các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội chỉ rõ: “Đối với các cơ sở này, mặc dù đã đình chỉ hoạt động, đúng quy trình, quy định, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại đòi hỏi các lực lượng chức năng cần phải kiên quyết hơn nữa để ngăn ngừa hậu quả cháy, nổ xảy ra”.

Tăng cường phối hợp, kiểm tra xử lý vi phạm

Rút kinh nghiệm từ những vụ cháy nghiêm trọng, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP nêu rõ, đây đều là những vụ việc mà công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, do có sự khẩn trương, phối hợp của các lực lượng nên đã ngăn cháy lan và khống chế thành công các vụ cháy.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, trong thời gian tới, công tác rà soát kho xưởng và các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy phải được thực hiện tốt hơn nữa, đồng thời có giải pháp phòng ngừa hiệu quả đối với các cơ sở, kho xưởng trong diện bị tạm đình chỉ và có quyết định đình chỉ, nhằm hạn chế cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Xác định rõ tầm quan trọng trong công tác PCCC và CNCH, thời gian qua, CATP đã chủ động phối hợp với các Sở, ban - ngành, UBND các quận huyện, thị xã tổ chức kiểm tra liên ngành 406 lượt cơ sở; chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã kiểm tra an toàn về PCCC 26.488 lượt cơ sở, lập 26.488 biên bản, phát hiện 10.249 tồn tại vi phạm về PCCC, ra quyết định xử phạt 1.561 trường hợp với số tiền phạt gần 10 tỷ đồng. Cùng với đó là biện pháp mạnh tạm đình chỉ 179 lượt cơ sở, đình chỉ 98 lượt cơ sở, ban hành 2.846 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại vụ cháy kho xưởng thuộc Công ty TNHH Song Ngân, huyện Gia Lâm

Đại tá Trần Ngọc Dương cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế, như công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền vẫn có nơi mới dừng lại ở việc ban hành văn bản chỉ đạo mà thiếu sát sao kiểm tra đôn đốc, tổng kết đánh giá việc thực hiện nên kết quả thực hiện tại cơ sở nhất là cấp phường, xã, thị trấn còn hạn chế.

Phân tích hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm phát huy phương châm 4 tại chỗ, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nên mức độ chuyển biến trong nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu và nhân dân về công tác PCCC còn hạn chế. Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC có tiến bộ song chưa có những mô hình tiêu biểu nổi bật cấp thành phố để nhân rộng”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại vụ cháy tại kho hóa chất Đức Giang

Nhằm hạn chế xảy ra cháy và hậu quả do cháy gây ra, Đại tá Trần Ngọc Dương yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng như đối với lực lượng cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC cho cơ sở theo quy định của pháp luật. Cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước và PCCC đối với cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm an toàn PCCC. Đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, cần chủ động đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản hơn nữa, khảo sát nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng như y tế, quân đội và các cơ quan doanh nghiệp có phương tiện PCCC để xử lý hiệu quả khi có sự cố.