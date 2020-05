Có thể đề xuất cấm kinh doanh, tiêu dùng các loại thuốc lá điện tử?

ANTD.VN - Theo Bộ Y tế, nếu hút 20 điếu thuốc lá/ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 26 lần so với người không hút thuốc…

Lễ mít tinh Ngày thế giới không thuốc lá diễn ra sáng 29-5

Sáng nay, 29-5, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh với chủ đề "Bảo vệ thanh, thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá" nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (diễn ra từ ngày 25-5 đến 31-5).



Thông tin được đưa ra tại lễ mít tinh cho thấy, hơn 90% người bệnh ung thư phổi có hút thuốc lá. Nếu hút 20 điếu thuốc lá/ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 26 lần so với người không hút thuốc. Không những thế, thuốc lá còn liên quan tới 6/8 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch…

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, từ khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực (ngày 1-5-2013), tỷ lệ hút thuốc trong nam giới nước ta đã giảm khoảng 2,1% (từ 47,4% xuống 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm 0,3% (từ 1,4% xuống 1,1%).

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử lại tăng, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên, thanh niên... Do đó, Bộ Y tế đang nghiên cứu và đề xuất Quốc hội xem xét đưa các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng vào loại hàng hóa cấm kinh doanh, tiêu dùng.

TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chứa nicotine và các chất độc hại khác, có thể gây ra nhiều tác hại sức khỏe nghiêm trọng trong ngắn hạn và dài hạn.

“Trong ngắn hạn, các sản phẩm thuốc lá mới này có thể gây tổn thương phổi cấp tính do hóa chất độc hại và chấn thương vật lý nghiêm trọng do cháy nổ pin. Vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, một dịch bệnh chấn thương phổi do thuốc lá điện tử đã xảy ra ở Mỹ, khiến ít nhất 2.800 trường hợp nhập viện vì chấn thương phổi và 68 trường hợp đã tử vong” - TS Kidong Park phát biểu.

Cũng tại buổi mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi mọi người dân: "Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay, ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là trong tình hình phòng dịch Covid-19 như hiện nay”.