Cô gái trẻ may mắn được cứu thoát khỏi đám cháy trong khu phố cổ

ANTD.VN - Sự phối hợp ăn ý giữa người dân và lực lượng chữa cháy, Công an cơ sở đã giúp ngăn chặn hậu quả đám cháy xảy ra tại căn hộ trong khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cô gái trẻ bị mắc kẹt may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, hướng dẫn thoát nạn

Khoảng 16h55 ngày 30-5, Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân trong ngõ 46 phố Đường Thành.

Ban chỉ huy Công an phường lập tức cử tổ công tác đến điểm cháy, đồng thời thông tin trao đổi đến đội CS PCCC&CNCH Công an quận để đề nghị chi viện.

Bảng hướng dẫn và thiết bị chữa cháy được trang bị khá đầy đủ ở ngõ 46 Đường Thành

Các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường, tuy nhiên đã không phải triển khai phương án chữa cháy, do trước đó, người dân ở khu vực trên đã phối hợp cùng các chiến sỹ Công an phường và đội chữa cháy cơ sở sử dụng bình bọt do phường trang bị, dập tắt được ngọn lửa.

Đặc biệt, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện sớm và đưa 1 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, là chị N.T.T (SN 1996). Cơ quan chức năng xác định điểm cháy là ngôi nhà diện tích 15m2, cao 2 tầng - 1 tum (1 gác xép). Khu vực cháy tại gác xép có diện tích chừng 1m2. Nguyên nhân sơ bộ do chập điện đường dây dẫn vào chiếc quạt.