[CLIP] Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết 2020 mà bạn cần phải biết

18:09 24/01/2020 0 Thúy Hằng (Tổng hợp)

ANTD.VN - Năm mới là lúc người ta cầu may mắn, an vui, lộc tài và bởi vì thế nên người xưa mới có câu “có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Có những điều kiêng kỵ trong ngày tết và có việc thì nên làm trong những ngày tết đã trở thành phong tục lâu đời của người Việt Nam để mang lại may mắn và tránh điều xui xẻo trong một năm mới. Vì vậy, trong những ngày đầu năm, bạn nên tránh những điều kiêng kỵ trong ngày tết 2020 để cả năm được suôn sẻ, may mắn.