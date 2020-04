Clip: Bệnh viện Thận Hà Nội được dỡ lệnh cách ly phòng dịch Covid-19

Clip:

Đúng 16h30 ngày 24-4, Bệnh viện Thận Hà Nội được dỡ bỏ cách ly. 14 ngày trước đó, Công an quận Đống Đa đã xây dựng, triển khai phương án đảm bảo đảm bảo an ninh trật thiết lập cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội từ ngày 10/4/2020. Đơn vị đã huy động 28 CBCS phối hợp với lực lượng Ban Chỉ huy quân sự quận, dân quân tự vệ, Trung tâm y tế quận, UBND phường Láng Thượng thực hiện nhiệm vụ.

Các chốt kiểm soát tại Cổng chính bệnh viện có các lực lượng Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Thượng, Quận đội, cán bộ y tế, cán bộ UBND phường Láng Thượng, dân quân tự vệ do đồng chí Chỉ huy đội An ninh, đội Cảnh sát Kinh tế, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận làm chốt trưởng, sẵn sàng ứng trực 24/24h.

Trong chiều nay 24-4, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định công bố kết thúc vùng cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội. Công an quận rút chốt bảo vệ, đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với Công an phường Láng Thượng, Bệnh viện Thận Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự bệnh viện, thực hiện các biện pháp giám sát và phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.