Chuyên gia lý giải vì sao ung thư gan tăng chóng mặt, đứng số 1 trong các loại ung thư?

Khám tầm soát bệnh ung thư gan

PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành - chuyên gia về bệnh gan mật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, số ca ung thư gan có xu hướng tăng mạnh trong 1 thập kỷ trở lại đây.

Theo báo cáo của Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới (WCRF), có 840.000 ca mắc mới ung thư gan trên thế giới vào năm 2018 và Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về tỷ lệ mắc ung thư gan tính chung trên cả 2 giới.

Tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng công bố số liệu cho thấy, năm 2018, Việt Nam có 25.335 ca ung thư gan mắc mới, chiếm 15.4%, đứng đẩu bảng trong tất cả các loại bệnh ung thư. Tỷ lệ tử vong do ung thư gan cũng xếp thứ nhất trong số các trường hợp tử vong do ung thư và cao gấp 3 lần tử vong do tai nạn giao thông.

Một nghiên cứu khác được đăng tải trên NCBI, nếu như năm 2010, số ca ung thư mắc mới nhiều nhất thuộc về ung thư phổi, thứ 2 là dạ dày, thứ 3 là gan thì đến năm 2018 ung thư gan đã tăng lên vị trí số 1.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành lý giải, nguyên nhân khiến ung thư gan tăng chóng mặt trong những năm qua đến từ tình trạng nhiễm virus viêm gan cao, thói quen tiêu thụ rượu bia nhiều, thực phẩm và môi trường sống tồn dư hóa chất bảo quản, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, tình trạng tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc có thành phần paracetamol…

“Trong số các nguyên nhân đó, virus viêm gan B và C là vấn đề nổi cộm. Đây là hai loại virus gây ra hơn 80% ca bệnh ung thư gan được chẩn đoán hiện nay” – vị Thầy thuốc nhân dân là chuyên gia về bệnh gan mật phân tích.

Thông tin thêm về tình hình viêm gan B, C tại Việt Nam, ông Thành cho biết, theo Bộ Y tế, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B, C trung bình khoảng 10-15% dân số, thậm chí có những tập dân cư có tỷ lệ nhiễm đến 33%. Số người nhiễm hai loại virus nàyở nước ta ước tính khoảng hơn 10 triệu người. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% số người mắc viêm gan B và C được chẩn đoán.

Trước thực trạng trên, hưởng ứng Ngày viêm gan thế giới (28-7), vào ngày 23-7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức hội thảo với chủ đề “Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan” cho những người đang nghi ngờ mắc các bệnh lý gan mật và những người đang tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh gan mật.

Hội thảo này không chỉ mang đến bức tranh thực tế về tình trạng bệnh gan ở Việt Nam, con đường từng bước chuyển bệnh gan thành ung thư gan mà còn đưa ra các giải pháp kiểm soát sự lây lan, tiến triển của bệnh cũng như phác đồ điều trị viêm gan B mạn tính, bệnh xơ gan… hiệu quả, góp phần đẩy lùi ung thư gan.