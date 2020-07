Chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước: Chúng tôi bật khóc khi đồng bào hô to 'sống rồi anh em ơi'

ANTD.VN - Khi tàu bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, tất cả mọi người trên máy bay đều vỗ tay và hô to “sống rồi anh em ơi".

Nguyễn Hữu Trung, tiếp viên Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines, một trong những tiếp viên tham gia thực hiện chuyến bay đưa người Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước vừa qua là người phục vụ tại khoang có 120 người dương tính với Covid-19.

Nguyễn Hữu Trung chia sẻ, hành trình Việt Nam- Guinea Xích đạo khứ hồi mất 24 giờ đồng hồ bay, trong đó chiều đi là 11 tiếng, chiều về 13 tiếng, cùng với 6 giờ đồng hồ tại sân bay Bata- Guinea Xích đạo là chuyến bay dài nhất, đặc biệt nhất mà anh từng tham gia phục vụ.

Những công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo đã mang theo ảnh Bác khi lên máy bay về nước

Khi công dân Việt Nam đầu tiên tại Guinea Xích đạo bước lên máy bay thuộc khu vực khách âm tính cầm theo ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc, hình ảnh đó cứ đọng lại mãi trong tôi như một cái gì đó mang cảm xúc khó tả. Ngay tại thời điểm ấy, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc của tình đồng bào, niềm tự hào vì mình đã tham gia trên chuyến bay này.

Những công dân Việt Nam đầu tiên tại Guinea Xích đạo bước xuống sân bay quốc tế Nội Bài

“Khi đó tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết động viên mọi người là “sắp được về nhà rồi, mọi người cố lên”- tiếp viên Hữu Trung chia sẻ.

Trong suốt chuyến bay trở về kéo dài 13 giờ đồng hồ, điều được phi hành đoàn đặc biệt quan tâm là sức khỏe của các hành khách và phi hành đoàn. Các biện pháp chống lây nhiễm virus được đặt lên hàng đầu. Trước khi bay, các lãnh đạo của Đoàn Tiếp viên đã động viên và trang bị cho chúng tôi kiến thức phòng bệnh khá đầy đủ.

Thật bất ngờ khi tất cả bày tỏ sự biết ơn của mình bằng một cách đặc biệt khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài

Tại khoang hành khách quy trình phục vụ của chuyến bay cũng được thay đổi phù hợp. Hai bữa ăn được đặt sẵn trên ghế, mỗi khoang khách đều được ngăn cách bởi tấm rèm nhựa và có phòng áp lực dương cho phi hành đoàn ngồi để ăn uống khi "thực sự cần thiết".

Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines phục vụ trên chuyến bay VN6 giải cứu công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo

Chuyến bay VN6 chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã hoàn thành, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều an toàn. Nhưng đến nay, tiếp viên Nguyễn Hữu Trung vẫn nhớ như in hình ảnh khi tàu bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, tất cả mọi người trên máy bay đều vỗ tay và hô to “sống rồi anh em ơi".

“Chúng tôi khi đó đã thực sự bật khóc vì cảm động, vì tự hào và hạnh phúc. Thật vinh dự khi mình được tham gia phục vụ trên chuyến bay có lẽ là lịch sử trong cuộc đời làm tiếp viên hàng không. Tôi đã tham gia chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam đầu tiên đi Mỹ, nhưng mỗi chuyến bay lại có một hoàn cảnh đặc biệt, cảm xúc đặc biệt”- tiếp viên Nguyễn Hữu Trung kể lại.

Còn tiếp viên trưởng Phạm Xuân Trường trên chuyến bay đặc biệt VN6 nhớ lại, máy bay Airbus A350 chở theo phi hành đoàn và đội ngũ y bác sĩ cùng nhiều trang thiết bị y tế đáp xuống sân bay Bata – Guinea Xích đạo lúc 13h30 (giờ địa phương), 1 sân bay nhỏ với cơ sở hạ tầng nghèo nàn.

Hơn 200 công dân Việt Nam được tập trung từ rất sớm tại 1 hanga và đứng ngồi không yên. “Nơi tập trung cho hành khách không ghế ngồi, không quạt mát, không nước uống. Thật thương lắm những đồng bào xa xứ nơi đất khách quê người”- tiếp viên trưởng Phạm Xuân Trường kể lại.

Cửa máy bay mở, công việc được kết nối giữa phi hành đoàn và mặt đất. Hơn 200 bộ đồ bảo hộ chuyển đến cho hành khách. Hơn 90 tấn dầu được bơm cho máy bay, đây thực sự là công việc khó khăn của 1 sân bay địa phương với chỉ duy nhất 1 xe bồn dung tích 16 tấn. Vậy là thời gian chờ đợi khoảng 6 tiếng đồng hồ cho việc tiếp nhiên liệu.

Trong hanga xa xa, hành khách đã mặc đồ bảo hộ, mắt luôn hướng về chiếc máy bay màu xanh, hết đứng rồi ngồi xuống đất và chờ đợi giờ phút được ra máy bay, thỉnh thoảng tiếp viên chúng tôi lại mang lá cờ Việt Nam ra cửa máy bay vẫy chào để họ yên tâm, tạo thêm động lực ở nơi đây tình người Việt luôn bên mọi người.

Trời nhá nhem tối và cơn mưa cũng nặng hạt thêm, lúc này hành khách mới được thông báo ra máy bay, từng tốp 5 người giãn cách, vừa đi vừa chạy dưới cơn mưa và quãng đường khoảng 200m, nhanh chóng tạm biệt Guinea Xích đạo để về quê hương, về với gia đình nơi đó người thân, bạn bè đang ngóng chờ, những cái bắt tay, những cái ôm hôn thật chặt và những giọt nước mắt trực chờ.

Bước chân lên máy bay là một không khí ấm cúng, các tiếp viên chào đón và hướng dẫn thân thiện, nhạc và hình ảnh boarding trên các màn hình về đất nước con người Việt Nam càng gần gũi hơn, cảm giác như đã được về nhà rồi đấy.

Hành khách của chúng ta rất đoàn kết và trật tự. Thực hiện tốt các hướng dẫn của tiếp viên về chỗ ngồi, đồ ăn thức uống, sử dụng phòng vệ sinh, cách ly từng khoang khách và cách phòng chống dịch bệnh.

“Đúng 15h00 giờ địa phương, máy bay VN06 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cả máy bay chúng tôi làm thủ tục di chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để thực hiện 14 ngày cách ly theo quy định”- tiếp viên trưởng Phạm Xuân Trường ghi lại trong nhật ký bay Guinea Xích đạo.