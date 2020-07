Chú trọng tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Đa dạng các phương pháp tuyên truyền nâng cao ý thức, hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã đến tận nhà người dân, tổ dân phố phát tờ rơi, hướng dẫn cách sử dụng gas, điện đúng cách.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Thanh Trì hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là ý thức chấp hành của người dân. Và muốn điều này đạt được kết quả, tối ưu nhất vẫn là tuyên truyền thường xuyên, liên tục theo kiểu mưa dầm thấm lâu".

Ngay từ đầu năm 2020, Công an huyện Thanh Trì đã có kế hoạch cụ thể; trong đó, đưa ra nhiều mục tiêu với các chuyên đề phòng ngừa cháy nhà xưởng, kho, nhà ở kết hợp gia đình, cơ sở kinh doanh gas, xăng dầu, bến bãi, nhà ga…Ngoài việc in tờ rơi phát tận tay người dân, CBCS Công an huyện đã đi từng ngõ, phố tuyên truyền trên loa về nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như ý thức về phòng cháy còn kém.

Theo thống kê của Công an huyện Thanh Trì, từ đầu năm đến nay đơn vị đã huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 30 lớp với 149 cơ sở, cấp 1232 chứng nhận huấn luyện, đạt 30/30 lớp so với chỉ tiêu đăng ký.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAH Thanh Trì hướng dẫn bà con dập lửa an toàn

Về công tác cháy, nổ, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ cháy trung bình, 10 vụ cháy nhỏ... Thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Để làm tốt công tác phòng ngừa cháy mùa nắng nóng, Công an huyện Thanh Trì đã tham UBND huyện nhiều kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu UBND huyện để có báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Thời điểm này, Công an huyện đang triển khai tích cực kế hoạch “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn”.

Cảnh sát PCCC- CAH Thanh Trì phối hợp Điện lực Thanh Trì kiểm tra công tác an toàn PCCC tại khu đô thị Hồng Hà ECO

Xác định rõ công tác kiểm tra, xử lý là biện pháp phòng ngừa hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH công an huyện Thanh Trì đã tổ chức kiểm tra 1.503 lượt cơ sở. Đơn vị cũng đã phối hợp tham gia 3 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra 38 lượt cơ sở. Kết quả phát hiện hàng chục 7 tồn tại, thiếu sót về PCCC, xử phạt vi phạm theo quy định, phạt tiền gần 70 triệu đồng. Hàng chục trường hợp vi phạm đã bị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh...